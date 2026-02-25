Decretan detención provisional a una mujer por homicidio de su pareja en Veracruz

Durante la audiencia, el juez legalizó la aprehensión, imputó cargos por homicidio doloso y ordenó la medida cautelar de detención provisional contra la sospechosa.

Veracruz, Panamá Oeste/Una mujer de 30 años fue presentada este miércoles ante un juez de garantías por su presunta vinculación con el homicidio de su pareja, ocurrido en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Durante la audiencia, el juez legalizó la aprehensión, imputó cargos por homicidio doloso y ordenó la medida cautelar de detención provisional contra esta mujer.

El hecho se reportó la tarde del 22 de febrero en el sector de Costa del Sol, corregimiento de Veracruz. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer habría regresado de una actividad de carnaval con uno de sus hijos y, tras una discusión con su pareja, presuntamente lo hirió con un arma blanca en el tórax.

La imputada fue aprehendida mediante un operativo de allanamiento realizado el pasado lunes en Ciudad Esperanza, en Vacamonte. La audiencia comenzó alrededor de las 9:00 a.m. y se extendió por al menos una hora y media.

Según se conoció, la mujer tiene cuatro hijos, dos de los cuales quedaron huérfanos de padre tras este hecho de violencia. La imputada compareció a la audiencia en silla de ruedas debido a un esguince que, según la defensa, sufrió el día de la riña. Su abogado solicitó una reevaluación médica por las dificultades de movilidad, petición que fue admitida por el juez.

Con este caso, ya suman dos hechos de violencia con víctimas fatales registrados en menos de una semana en Panamá Oeste, lo que mantiene la preocupación entre residentes de la zona.

Con información de Yiniva Caballero.