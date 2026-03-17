Giro en caso Odebrecht: Corte revoca amparo a Aaron Mizrachi, ahora enfrentará juicio

La medida fue notificada mediante el Edicto N.° 391, la tarde de hoy martes, con lo que el máximo tribunal cierra el último recurso legal que mantenía al empresario fuera del proceso penal.

La Corte Suprema de Justicia revocó el amparo de garantías constitucionales que había favorecido al empresario Aaron Mizrachi Malca, cerrando así la última vía legal que lo mantenía fuera del juicio por el caso Odebrecht.

La medida fue notificada mediante el Edicto N.° 391, la tarde de hoy martes, con lo que el máximo tribunal cierra el último recurso legal que mantenía al empresario fuera del proceso penal, cuyo juicio se realizó del 12 de enero al 27 febrero pasado, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Ahora, tras la revocatoria del amparo, se restablecen los efectos de la acusación penal, lo que implica que Mizrachi Malca deberá comparecer ante los tribunales y enfrentar un juicio dentro de uno de los procesos de mayor impacto jurídico del país.

Ese amparo, concedido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, emitida por el Primer Tribunal Superior, había anulado los cargos por presuntas irregularidades en la formulación de la imputación por parte del Ministerio Público, al considerar que no se precisaban elementos esenciales como el modo, tiempo y lugar de los hechos. La decisión incluso derivó en su exclusión del juicio del caso Odebrecht.

Sin embargo, con la resolución en última instancia de la Corte, ese escenario cambia por completo.

En 2025 , Mizrachi había quedado fuera del juicio tras un amparo de garantías constitucionales que anuló los cargos por blanqueo de capitales.

, Mizrachi había quedado tras un amparo de garantías constitucionales que anuló los cargos por blanqueo de capitales. Esa decisión fue clave porque impedía que llegara a la fase de juzgamiento.

Sin embargo, en 2026, la Corte Suprema de Justicia de Panamá revocó ese amparo, reactivando la acusación penal.

El fallo también se conecta con actuaciones previas dentro del expediente, como el Auto N.° 103 del 4 de abril de 2025, mediante el cual el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales llamó a juicio a Mizrachi Malca.

La jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, declaró cerrada la audiencia el viernes 27 de febrero y se acogió al término de ley para emitir su veredicto, sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción que, en su fase de alegatos finales, pidió condena para 16 personas, entre ellas el expresidente Ricardo Martinelli, varios de sus exministros de Estado, empresarios y políticos.

Además, la Fiscalía también solicitó absoluciones para 5 de los acusados. La decisión de la jueza podría extenderse por más de 30 días debido al volumen del expediente.

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