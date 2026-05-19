Aaron Mizrachi irá a juicio por caso Odebrecht en junio

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción señalan que Mizrachi presuntamente trasladó y canalizó fondos de Odebrecht hacia cuentas de personas y sociedades ligadas a figuras políticas.

Ciudad de Panamá/El empresario Aaron Mizrachi Malca tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 3 de junio, fecha fijada por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, bajo la dirección de la jueza Baloisa Marquínez, para enfrentar el juicio por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el sonado caso Odebrecht.

Mizrachi, quien había logrado mantenerse al margen del proceso penal que se desarrolló entre enero y febrero de este año, gracias a un recurso constitucional, encara ahora un escenario radicalmente distinto que lo obliga a someterse a la fase de juzgamiento.

La comparecencia de Mizrachi ante el tribunal se da como consecuencia directa de un fallo en última instancia de la Corte Suprema de Justicia, que revocó el amparo de garantías constitucionales que jugaba a favor del empresario, luego de resolver una apelación presentada por el Ministerio Público, representado en este caso por la Fiscalía Superior Anticorrupción.

El amparo de 2025

El 16 de septiembre de 2025, el Primer Tribunal Superior le había concedido a Mizrachi un amparo que anuló los cargos en su contra. Aquella decisión determinó que el Ministerio Público cometió irregularidades al no detallar el modo, tiempo y lugar de los hechos investigados, impidiendo que el procesado fuera llevado a juicio.

Amparado en ese fallo, el empresario logró esquivar la audiencia ordinaria de la causa principal, que se desarrolló formalmente entre el 12 de enero y el 27 de febrero pasado.

Con la revocatoria de dicho amparo, la Corte Suprema reactivó de forma inmediata los efectos del Auto N.° 103 del 4 de abril de 2025. Esta resolución, emitida originalmente por el Juzgado Primero Liquidador, llamaba formalmente a juicio a Mizrachi Malca y es la que ahora se ejecutará el próximo 3 de junio.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción señalan que Mizrachi presuntamente trasladó y canalizó fondos de Odebrecht hacia cuentas de personas y sociedades ligadas a figuras políticas, específicamente allegados del expresidente de la República Ricardo Martinelli.

En una declaración indagatoria rendida el 2 de septiembre de 2020, el propio Mizrachi admitió haber recibido fondos de Odebrecht y sus filiales por solicitud directa de Ricardo Martinelli, afirmando que estaban destinados a donaciones para la campaña política por un monto aproximado de $3 millones.

Veredicto bajo deliberación

La jueza Marquínez clausuró la etapa de audiencias para el grupo principal el pasado viernes 27 de febrero y se acogió al término de ley para dictar sentencia.

En los alegatos finales, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una sentencia condenatoria para 16 personas —entre las que figuran el expresidente Ricardo Martinelli, varios de sus exministros de Estado, políticos y empresarios— y la absolución de otras 5. Debido a la complejidad y al masivo volumen del expediente, se prevé que la jueza extienda el plazo legal por más de 30 días antes de emitir este veredicto general.