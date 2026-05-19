Del grano al chocolate: productores de Bocas del Toro buscan sacarle más valor al cacao

Dos libras de cacao seco pueden venderse entre $2.70 y $3.00, mientras que esa misma cantidad, transformada en 15 barras de chocolate de 10 gramos y vendidas a $1.50 cada una, podría generar ingresos cercanos a $22.50.

Bocas del Toro/En medio de las limitaciones de infraestructura, el clima cambiante y los bajos márgenes de ganancia que enfrentan muchas familias rurales, un grupo de productores de cacao en Bocas del Toro recibió esta semana una capacitación enfocada en algo más que sembrar y cosechar: aprender a transformar el cacao en un producto con mayor valor comercial.

La jornada, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), reunió a 61 productores en comunidades de Changuinola y Quebrada Pueblo, donde técnicos de la Dirección de Agroindustrias trabajaron junto a agricultores en temas relacionados con el manejo postcosecha y el procesamiento del grano.

Las actividades combinaron teoría y práctica directamente en las fincas. En la propiedad del productor Felipe Santos se desarrolló un conversatorio sobre variedades de cacao y manejo agronómico en zonas donde las condiciones de producción suelen estar marcadas por recursos limitados y dificultades logísticas.

Uno de los puntos que más interés generó entre los asistentes fue la construcción de secadores solares adaptados a las condiciones locales. Los modelos fueron diseñados tomando en cuenta factores como el clima, el tipo de suelo y los materiales disponibles en cada comunidad, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles para mejorar la calidad del secado del cacao.

Más adelante, en la finca de Jacinto Rodríguez, los productores participaron en ejercicios técnicos relacionados con la fermentación del grano, la clasificación por tamaño y la evaluación interna del cacao mediante partición. También se realizaron prácticas de medición de temperatura y selección del producto para reducir pérdidas durante el tostado.

Pero más allá de la parte técnica, uno de los mensajes centrales de la capacitación estuvo relacionado con el valor agregado. Durante la actividad se presentó una comparación económica que llamó la atención de los participantes: dos libras de cacao seco pueden venderse entre $2.70 y $3.00, mientras que esa misma cantidad, transformada en 15 barras de chocolate de 10 gramos y vendidas a $1.50 cada una, podría generar ingresos cercanos a $22.50.

La diferencia, según los organizadores, demuestra el potencial que existe para que las familias productoras mejoren sus ingresos apostando no solo por vender materia prima, sino por desarrollar pequeños procesos agroindustriales.

En la capacitación también participaron mujeres, jóvenes y organizaciones comunitarias. Además del cacao, los técnicos orientaron a los asistentes sobre alternativas para diversificar la economía de las fincas mediante productos asociados como coco y plátano, e incluso explorar iniciativas vinculadas al agroturismo.

Con este tipo de iniciativas, el desafío para las comunidades productoras no parece estar únicamente en cultivar más cacao, sino en encontrar la manera de que el valor del producto permanezca en las propias comunidades rurales.