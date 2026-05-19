Municipio de Panamá analiza extender horarios de restaurantes durante el Mundial; mientras refuerza operativos nocturnos

Las sanciones contra el local incluyen un proceso administrativo por no contar con informe previo favorable ni permiso nocturno, multas que podrían alcanzar los 5 mil dólares.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Municipio de Panamá analiza una propuesta para extender temporalmente el horario de operación de restaurantes durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, medida que busca impulsar la actividad económica y aumentar el movimiento comercial durante el desarrollo del torneo.

La iniciativa permitiría que restaurantes autorizados para la venta de bebidas alcohólicas operen hasta las 2:00 a. m., en lugar del límite actual establecido a la medianoche. El proyecto ya superó la fase de audiencia ciudadana y actualmente se encuentra en discusión dentro del Consejo Municipal.

La directora de Permisos y Cumplimiento del Municipio, Alexandra López, explicó que la propuesta surge ante la expectativa de que muchos encuentros deportivos se transmitan en horario nocturno, lo que podría aumentar la asistencia de clientes a restaurantes y establecimientos gastronómicos.

Según la funcionaria, la medida también busca incentivar el turismo, generar empleos temporales y dinamizar las ventas durante el evento deportivo. No obstante, aclaró que los negocios deberán mantener las normas relacionadas con niveles de ruido, seguridad y consumo de bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos.

El anuncio se da en medio de los operativos nocturnos que la Alcaldía ha intensificado contra establecimientos clandestinos en distintos sectores de la capital. Uno de los casos más recientes ocurrió en Condado del Rey, donde las autoridades detectaron un bar que operaba sin aviso de operación ni permisos municipales.

El establecimiento fue intervenido tras múltiples denuncias de residentes por ruido excesivo, mala disposición de basura y presunta presencia de menores de edad. De acuerdo con López, el local mantenía vidrios ahumados, cámaras de vigilancia y personal de seguridad que controlaba los accesos, situación que obligó a solicitar apoyo de la Policía Nacional para ejecutar la inspección.

La funcionaria indicó que este tipo de irregularidades se ha vuelto recurrente en corregimientos como Bella Vista y Calidonia, donde el municipio ha detectado un incremento de bares y establecimientos que operan de forma clandestina.

Ante este panorama, la Alcaldía también trabaja en un nuevo acuerdo municipal para simplificar y digitalizar los trámites relacionados con permisos comerciales, con el objetivo de facilitar la regularización de negocios y combatir la informalidad en la actividad nocturna.