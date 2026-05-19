Buscan endurecer penas por maltrato animal con proyecto de ley en la Asamblea
La diputada Paulette Thomas impulsa el proyecto de ley 108, una iniciativa que busca modificar la legislación vigente para establecer penas más severas y otorgar mayores herramientas legales a las autoridades encargadas de atender este tipo de casos.
Ciudad de Panamá, Panamá/El aumento de los casos de maltrato animal en Panamá volvió a encender el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra quienes cometen actos de crueldad hacia animales domésticos.