David Hasselhoff reaparece en silla de ruedas y aumenta la inquietud por su estado de salud

El actor volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de ser visto en silla de ruedas durante una salida médica en Los Ángeles.

Las recientes imágenes del protagonista de El coche fantástico y Los vigilantes de la playa muestran al actor con visibles dificultades de movilidad, varios meses después de haberse sometido a una compleja cirugía para reemplazarle la cadera y la rótula.

La aparición David Hasselhoff, de 73 años, encendió nuevamente las alarmas sobre la evolución de su recuperación. En las fotografías difundidas por medios estadounidenses se observa al actor utilizando una silla de ruedas, con una faja compresora en una de sus rodillas y el tobillo vendado, señales que evidencian la intensidad del proceso de rehabilitación que atraviesa actualmente.

El actor fue captado saliendo de una sesión de fisioterapia en Los Ángeles acompañado por su esposa, Hayley Roberts, quien permaneció a su lado mientras lo ayudaba a desplazarse y subir al vehículo que lo esperaba a la salida del centro médico. La escena provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista manifestaron preocupación por el aspecto físico del actor y por la aparente fragilidad que reflejan las imágenes más recientes.

La situación llamó especialmente la atención debido a que hace apenas unas semanas David Hasselhoff había sido visto caminando con ayuda de bastones de trekking durante un recorrido por una zona natural de Calabasas, en California. Aunque ya presentaba problemas para movilizarse, en aquel momento mostraba una mayor estabilidad física en comparación con las nuevas fotografías difundidas recientemente.

El deterioro visible en su movilidad y la necesidad de asistencia permanente durante sus desplazamientos llevaron a algunos medios estadounidenses a especular sobre un posible nuevo percance relacionado con su salud. Sin embargo, hasta el momento, representantes del actor no han ofrecido declaraciones oficiales respecto a la evolución médica del artista ni sobre la razón específica que lo llevó a utilizar silla de ruedas durante esta última aparición pública.

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La recuperación del actor se ha convertido en tema de conversación entre seguidores y medios especializados debido a la larga trayectoria de Hasselhoff en la televisión y el entretenimiento internacional. Durante décadas, el intérprete se consolidó como una de las figuras más reconocidas de Hollywood gracias a sus papeles en producciones icónicas que marcaron a varias generaciones.

Mientras continúa su proceso médico, el actor ha contado con el respaldo constante de Hayley Roberts, quien se ha mantenido a su lado durante los últimos años y especialmente durante esta etapa de rehabilitación. La historia de ambos comenzó en 2011, cuando se conocieron en Cardiff, Gales. En ese momento, Roberts trabajaba en una tienda local y se acercó al hotel donde se hospedaba el actor para pedirle un autógrafo. Ese encuentro casual terminó convirtiéndose en el inicio de una relación que sigue vigente más de una década después.

La pareja formalizó su unión el 31 de julio de 2018 con una boda íntima celebrada en la región italiana de Puglia, ceremonia que reunió únicamente a familiares y personas cercanas. Desde entonces, Hayley Roberts se ha convertido en una figura clave dentro del entorno personal del actor, acompañándolo tanto en los momentos más exitosos de su carrera como en las dificultades relacionadas con su estado de salud.

Las recientes imágenes de David Hasselhoff continúan circulando ampliamente en internet y han provocado una ola de mensajes de apoyo hacia el artista. Mientras el actor mantiene su proceso de recuperación física, sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su evolución médica y esperan que pueda recuperar progresivamente la movilidad que mostró durante años en la pantalla.