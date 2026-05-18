Paulinho Da Costa hace historia en Hollywood: primer brasileño con estrella en el paseo de la fama

La influencia de Da Costa también alcanzó el cine y las bandas sonoras más reconocidas de Hollywood.

El reconocido músico brasileño Paulinho Da Costa alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera al convertirse en el primer artista nacido en Brasil en recibir una estrella en el Hollywood Walk of Fame.

El histórico reconocimiento llegó después de más de cinco décadas dedicadas a la música, una trayectoria marcada por colaboraciones con figuras legendarias de la industria internacional y una presencia constante en álbumes, películas y producciones galardonadas.

Nacido en 1948 en el barrio de Irajá, en Río de Janeiro, Paulinho Da Costa desarrolló desde la infancia una profunda conexión con la percusión. Sus primeros acercamientos musicales ocurrieron entre los cinco y siete años, cuando comenzó a explorar sonidos e instrumentos vinculados a la tradición brasileña. Más adelante se integró a agrupaciones locales y participó en la histórica escuela de samba Portela, considerada una de las más importantes de Río de Janeiro.

El salto internacional del músico ocurrió durante los años setenta, tras vincularse con el entorno artístico de Sérgio Mendes. Esa oportunidad lo llevó a Estados Unidos, donde terminó instalándose en Los Ángeles y consolidándose como uno de los percusionistas de estudio más solicitados de la industria musical. Desde entonces, su talento quedó registrado en más de dos mil álbumes y alrededor de 6.700 canciones.

La extensa lista de artistas con quienes trabajó incluye nombres como Michael Jackson, Madonna, Miles Davis, Sting, Quincy Jones y Dizzy Gillespie. Jackson llegó incluso a definirlo como el mejor percusionista del mundo y lo convocó para producciones históricas como los álbumes Off the Wall y Thriller.

La influencia de Da Costa también alcanzó el cine y las bandas sonoras más reconocidas de Hollywood. Su percusión forma parte de películas como The Color Purple, Dirty Dancing, Saturday Night Fever, Purple Rain y Jurassic Park, además de cientos de producciones audiovisuales. Según registros difundidos por Rolling Stone Brasil, el músico suma participación en más de 350 bandas sonoras, 161 nominaciones al Grammy y 59 premios obtenidos.

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Paralelamente, el artista desarrolló una sólida carrera solista con discos como Agora, Happy People, Sunrise y Breakdown, proyectos que consolidaron su estilo basado en la mezcla entre ritmos brasileños, jazz, pop y música experimental. Su versatilidad convirtió a Paulinho Da Costa en una figura imprescindible dentro de la música internacional y la producción contemporánea.

Su historia también inspiró el documental The Groove Under the Groove: Os Sons de Paulinho da Costa, dirigido por Oscar Rodrigues Alves y desarrollado durante diecisiete años. Sobre el músico, el director aseguró: “Paulinho Da Costa es la esquina del jazz y la música pop”.

Durante la ceremonia realizada en Hollywood, el percusionista apareció envuelto en la bandera brasileña y expresó emocionado: “Me siento con mucho orgullo de ser el primero en ofrecer esta dádiva, esta cosa maravillosa para nuestro país. Solo puedo agradecer el recibir un reconocimiento de 53 años de trabajo en este mismo local”. Además, reflexionó sobre el legado que espera dejar a las nuevas generaciones: “Uno siempre está aprendiendo, y me gustaría contribuir aún más”.