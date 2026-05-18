¡Prepárense para el show! Ale Merod y El Urri llegan a revolucionar Tu Cara Me Suena 2026, conócelos aquí

La emoción por la nueva temporada de Tu Cara Me Suena Panamá sigue creciendo y poco a poco se revelan los nombres de las figuras que formarán parte de esta edición renovada que promete entretenimiento, risas, competencia y muchas sorpresas para toda la familia panameña. Ahora se confirmó la participación de dos reconocidos creadores de contenido y personalidades muy queridas en redes sociales: Ale Merod y El Urri.

Ciudad de Panamá, Panamá/La nueva temporada de Tu Cara Me Suena Panamá todavía no empieza… ¡y ya está dando de qué hablar! La producción del exitoso programa confirmó a dos de los ocho nuevos participantes que prometen convertir esta edición en una verdadera locura llena de risas, competencia y muchísimo entretenimiento: Ale Merod y El Urri.

Sí, así como lo leen. La Loquita Pritty y El Unicornio ahora se subirán al escenario más famoso de las imitaciones en Panamá para demostrar que no solo saben hacer contenido viral, sino que también están listos para cantar, transformarse y sorprender al público cada semana. ¡Desde ya, ambos dejaron clarísimo que vienen con toda la actitud!

Ale Merod, quien se ha ganado el cariño de miles de seguidores gracias a su personalidad explosiva y auténtica, confesó que todavía no supera la emoción de haber sido escogida para esta nueva temporada.

“Yo no me lo puedo creer todavía, quedé en shock porque esta temporada estará llena de competencia y muchísima diversión. Quiero que vean este lado de mí”, expresó emocionada la influencer.

Pero eso no fue todo. Fiel a su esencia, Ale aseguró que llega a “fomentar”, algo que ya tiene emocionados a sus fanáticos, quienes desde ahora esperan verla protagonizando algunos de los momentos más divertidos y virales de la temporada.

Y es que si algo caracteriza a “La Loquita Pritty” es precisamente eso: ocurrencias, espontaneidad y cero filtro. Ahora imagínensela transformándose en grandes estrellas de la música, usando pelucas, maquillaje, vestuarios extravagantes y tratando de conquistar al jurado. Definitivamente, el entretenimiento está garantizado.

Por su parte, El Urri tampoco se quedó atrás y desde ya avisó que viene dispuesto a ponerle “picante” al show.

“Lo mío es el picante, vamos a aportar entretenimiento y que esto sea para ustedes, para la familia”, comentó entre risas.

El creador de contenido, conocido popularmente como “El Unicornio”, promete llevar toda su energía y carisma al escenario de Tu Cara Me Suena Panamá 2026. Y aunque muchos lo conocen por su humor y sus videos en redes sociales, ahora tendrá el enorme reto de meterse en la piel de artistas nacionales e internacionales, algo completamente nuevo para él.

La combinación de ambos participantes ya tiene a muchos imaginando el nivel de caos, diversión y locuras que podría vivirse detrás de cámaras y durante las galas en vivo.

Esta nueva temporada llegará renovada y contará con ocho nuevos famosos dispuestos a dejarlo todo en cada presentación. La producción apuesta esta vez por una mezcla de talentos muy conectados con el público joven y las redes sociales, algo que podría convertir esta edición en una de las más comentadas de los últimos años.

Además de las imitaciones, uno de los ingredientes que más promete es precisamente la personalidad de sus participantes. Y si algo tienen Ale Merod y El Urri es autenticidad de sobra.

La expectativa alrededor de esta temporada ha aumentado considerablemente luego de los primeros anuncios oficiales, ya que el público espera ver una edición más dinámica, divertida y llena de momentos virales. La combinación de talentos provenientes del mundo digital, la televisión y el entretenimiento promete darle un aire fresco al formato.

Mientras continúan revelándose los nombres de los demás participantes, los fanáticos del programa ya comienzan a escoger a sus favoritos y a imaginar cuáles serán las primeras imitaciones que veremos sobre el escenario.

Con Ale Merod llegando a “fomentar” y El Urri dispuesto a ponerle “picante”, todo apunta a que Tu Cara Me Suena Panamá tendrá una de sus temporadas más explosivas y entretenidas hasta la fecha.