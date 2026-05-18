Tom Brady sorprende en Times Square con su debut como modelo en el desfile de Gucci Resort 2027

El deportista volvió a convertirse en tendencia internacional, aunque esta vez lejos de los estadios de la NFL.

El legendario exmariscal de campo Tom Brady hizo su primera aparición oficial en una pasarela de moda durante el desfile de la colección Gucci Resort 2027, realizado en pleno Times Square, Nueva York, uno de los escenarios más emblemáticos y concurridos del mundo.

El exjugador de los New England Patriots y actual propietario minoritario de Las Vegas Raiders participó en el esperado evento organizado por la reconocida casa italiana Gucci, marcando un nuevo capítulo en su carrera pública. Con una propuesta enfocada en el lujo contemporáneo y el regreso a las raíces de la marca, la presentación reunió a celebridades, modelos y figuras influyentes de la cultura pop y el deporte.

Para su debut como modelo, Brady apareció vestido completamente de negro, luciendo pantalones de cuero, chaqueta de cuero a juego, camisa oscura y zapatos del mismo tono. La elección del vestuario reflejó la estética sofisticada y urbana impulsada por la colección Gucci Resort 2027, diseñada bajo la dirección creativa de Demna.

La pasarela fue instalada en medio de Times Square y transmitida en vivo a través de las gigantescas pantallas del lugar, generando gran impacto entre turistas, asistentes y usuarios en redes sociales. La presencia de Brady llamó especialmente la atención debido a su inesperada incursión en la industria de la moda de lujo, un terreno cada vez más vinculado con figuras deportivas de alcance global.

Durante la presentación, el director creativo explicó el concepto detrás de la nueva propuesta de Gucci. “Quería hacer lo imposible y situar a Gucci en el centro de esta metrópolis”, declaró Demna en un comunicado difundido tras el evento. El diseñador georgiano también definió la colección “GucciCore” como “un regreso a casa para la marca”, haciendo referencia a la histórica relación entre Gucci y Manhattan, ciudad donde la firma abrió en 1953 su primera tienda fuera de Italia.

La colección incluyó trajes clásicos, gabardinas, prendas de cuero y vestidos de gala, apostando por una mezcla de estilos inspirada en la diversidad cultural de Nueva York. Según explicó Demna, la propuesta buscó representar “la pluralidad de estilos que se entrecruzan como las calles de la ciudad”.

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El desfile también contó con la participación de importantes figuras del entretenimiento y la moda. Paris Hilton, Emily Ratajkowski y la supermodelo Cindy Crawford desfilaron durante la presentación, mientras que celebridades como Kim Kardashian, Mariah Carey, Shawn Mendes, Lindsay Lohan, Bader Shammas y Alix Earle siguieron el espectáculo desde las gradas.

La aparición de Tom Brady en el evento cerró una jornada especialmente activa para el exdeportista. Horas antes del desfile, había pronunciado un discurso de graduación en la Universidad de Georgetown, demostrando nuevamente su presencia en distintos ámbitos públicos tras su retiro del fútbol americano profesional.

Con este debut en la moda, Brady amplía su perfil mediático y confirma el creciente vínculo entre el deporte, el entretenimiento y las grandes firmas internacionales. Su participación en el desfile de Gucci Resort 2027 se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del fin de semana en redes sociales y medios especializados.

El evento desarrollado en Times Square reforzó además la estrategia de Gucci de conectar la moda de lujo con audiencias masivas y figuras reconocidas del deporte mundial. La imagen de Brady caminando por la pasarela se viralizó en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron su elegancia, seguridad y naturalidad frente a las cámaras durante una noche marcada por el glamour internacional.