Panamá deporta y expulsa a 45 ciudadanos colombianos por incumplir normas migratorias y antecedentes delictivos

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de la entidad para fortalecer la seguridad del país, combatir la migración irregular y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.

Ciudad de Panamá/Un total de 45 ciudadanos de nacionalidad colombiana, entre deportados y expulsados, salieron de Panamá con destino a Colombia desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, como parte de las acciones de control migratorio que impulsa el Gobierno Nacional en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Migración, 36 extranjeros fueron deportados por infringir la normativa migratoria vigente, principalmente por evasión de puestos de control, permanencia con estadía vencida y otras faltas administrativas contempladas en la legislación panameña.

🔗Puedes leer: Panamá registra más de 3,700 migrantes en flujo inverso hacia Suramérica

Por otro lado, nueve ciudadanos colombianos fueron expulsados del territorio nacional tras mantener antecedentes y presuntas vinculaciones con delitos contra la seguridad colectiva, entre ellos tráfico internacional de drogas, venta de sustancias ilícitas, posesión y tráfico de armas, extorsión y otros hechos considerados una amenaza para la seguridad pública, la salubridad y el orden público.

El director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de la entidad para fortalecer la seguridad del país, combatir la migración irregular y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.

“Estas coordinaciones están orientadas a preservar el orden y la tranquilidad ciudadana”, señaló Mojica Rivera.