Pacientes con cáncer en Azuero ya no tendrán que viajar a Panamá para estudios de ultrasonido

Con esta incorporación, las autoridades de salud buscan descentralizar la atención oncológica y acercar servicios especializados a pacientes del interior del país.

La atención de pacientes oncológicos en la región de Azuero se fortalecerá con la entrega de un ultrasonido portátil compacto destinado a la Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno, equipo que permitirá evitar traslados hacia la ciudad de Panamá para la realización de estudios especializados.

El equipo fue entregado al Instituto Oncológico Nacional (ION) por el Despacho de la Primera Dama y beneficiará a unos 1,600 pacientes que reciben atención en la unidad regional ubicada en Azuero.

Este ultrasonido permitirá la localización segura de líquido tumoral en el abdomen para su extracción, además de apoyar la detección y evaluación de diversas condiciones asociadas al cáncer.

Entre sus funciones se encuentran:

Identificar tumores en el hígado.

Realizar biopsias dirigidas.

Evaluar neoplasias en la mama y ganglios axilares.

Detectar líquido tumoral en el espacio pleural del tórax para facilitar su extracción segura.

Revisar órganos abdominales y pélvicos para detectar posibles metástasis.

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Alex González, presidente del Patronato del ION, destacó que la incorporación de este equipo permitirá que pacientes de Azuero y zonas cercanas ya no tengan que desplazarse hasta la capital para practicarse este tipo de estudios.

“La Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno atiende a todos los pacientes con cáncer de Azuero y sus alrededores, quienes reciben atención oncológica y tratamiento de quimioterapia”, señaló.

Por su parte, la primera dama Maricel Cohen de Mulino explicó que la adquisición del ultrasonido fue posible gracias a una gala benéfica impulsada por el Ballet Nacional del Ministerio de Cultura, cuyos integrantes participaron para recaudar los fondos necesarios.

El director médico del ION, Julio Javier Santamaría, indicó que el equipo reforzará la capacidad de atención de la Unidad Regional Oncológica del Hospital Anita Moreno, especialmente en procedimientos para extraer líquido tumoral del abdomen y tórax de pacientes con cáncer.

Con esta incorporación, las autoridades de salud buscan descentralizar la atención oncológica y acercar servicios especializados a pacientes del interior del país.

En el acto de entrega participaron representantes del ION, el Ministerio de Cultura y autoridades médicas del Hospital Anita Moreno y de la Unidad Regional Oncológica de Azuero.