Congelan las cuentas del gobernador mexicano solicitadas por narcotráfico en EEUU

Sheinbaum dijo en rueda de prensa que el congelamiento de las cuentas de Rocha se hizo de "manera preventiva".

Las autoridades mexicanas congelaron de "manera preventiva" las cuentas del gobernador solicitadas por narcotráfico en Estados Unidos, informó el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum pertenece al izquierdista Morena, el mismo partido de Rubén Rocha, quien abandonó el cargo de manera provisional como gobernador de Sinaloa, luego que la fiscalía de Nueva York solicitó su arresto y deportación.

Dos exfuncionarios de Rocha se entregaron la semana pasada a las autoridades estadounidenses. El desfile del gobernador es desconocido.

Sheinbaum dijo en rueda de prensa que el congelamiento de las cuentas de Rocha se hizo de "manera preventiva".

"Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, (se hace) de manera automática, preventiva".

La Unidad de Inteligencia Financiera, ente investigador de la Secretaría de Hacienda, dijo en un comunicado que esta medida no implica que se acredite la responsabilidad de algún delito.

Añadió que la decisión se tomó "para proteger la integridad del sistema financiero nacional".

Rocha gobernaba Sinaloa desde 2021 y rechaza de manera "categórica y absoluta" los cargos en su contra.

"Si hay pruebas, que la fiscalía actúe", indicó Sheinbaum. "No tenemos nada, absolutamente nada, que esconder y no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales, ni de cuello blanco, ni de criminales comunes, ni de la delincuencia organizada".

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente Donald Trump. Fue liderado por el temido capo Joaquín "Chapo" Guzmán hasta 2016, cuando fue capturado y luego extraditado a Estados Unidos.

Cumple en la actualidad cadena perpetua.

Dos facciones de esa mafia, una formada por los hijos del capo, los "Chapitos", libran una guerra intestinal que ha dejado miles de muertos en el estado.