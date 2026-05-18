La panameña Liz Grimaldo brilló con doble papel en la serie juvenil 'Lucy es el 7'

La panameña fortaleció su presencia en el entretenimiento juvenil y dejó claro su interés por asumir personajes desafiantes, musicales y emocionalmente complejos.

La actriz y cantante panameña Liz Grimaldo dio uno de los pasos más importantes de su carrera artística al protagonizar la serie juvenil Lucy es el 7, una producción de HBO Max que mezcló música, romance y comedia en una historia marcada por las dobles identidades y el universo de las boybands.

La artista, recordada además por su participación en el megaproyecto televisivo panameño Canta Conmigo, sorprendió al público con una transformación total para interpretar tanto a Lucy como a Lucas dentro de la trama.

La producción, grabada en Puerto Rico, presentó a Lucy como una joven soñadora y apasionada por la música que decidió hacerse pasar por un chico para convertirse en el misterioso séptimo integrante de la banda de la que estaba enamorada. El personaje masculino adoptó el nombre de Lucas, identidad con la que logró infiltrarse en el grupo musical y desencadenar una cadena de situaciones llenas de humor, emociones y conflictos juveniles.

La actuación de Liz Grimaldo llamó especialmente la atención por el desafío físico y emocional que implicó construir dos facetas completamente distintas dentro de la misma historia. Para dar vida a Lucas, la artista modificó su apariencia y adoptó una estética masculina que se convirtió en uno de los elementos más comentados alrededor de la serie en redes sociales y plataformas digitales.

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Tras finalizar las grabaciones y previo al estreno oficial en HBO Max Latinoamérica, Grimaldo compartió varios mensajes en sus redes sociales expresando la emoción que le dejó el proyecto. En una de sus publicaciones escribió: “Gracias a todos los que creyeron en este proyecto. ¡Mi primer protagónico!”, frase que rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores y colegas de la industria del entretenimiento.

Posteriormente, la actriz volvió a referirse a la experiencia de interpretar a ambos personajes y destacó el impacto personal que tuvo la producción en su carrera. “Que mucho me divertí dándolele vida a Lucy ya Lucas, una experiencia irrepetible. Felicidades a todo el equipoMAÑANA ESTRENAMOS@hbomaxlat”, escribió la panameña junto a un video promocional difundido por HBO que mostró adelantos de la serie juvenil.

El proyecto audiovisual fue desarrollado como una coproducción entre SOMOS Productions y Piñolywood Studios, compañías que apostaron por una propuesta dirigida principalmente al público adolescente y familiar. La serie presentó una estética colorida, inspirada parcialmente en el estilo visual anime, además de incluir números musicales, romances juveniles y conflictos relacionados con la identidad y los sueños artísticos.

Con una temporada compuesta por diez episodios, “Lucy es el 7” logró posicionarse entre las producciones juveniles más comentadas en plataformas digitales tras su lanzamiento. La combinación entre música, humor y drama romántico ayudó a que la serie captara la atención de espectadores de distintos países de América Latina.

Antes de consolidarse como actriz en producciones internacionales, Liz Grimaldo ya era conocida en Panamá gracias a su participación en “Canta Conmigo”, uno de los proyectos televisivos infantiles más importantes de TVN. Su paso por ese programa le permitió construir una sólida conexión con el público desde temprana edad y desarrollar habilidades artísticas vinculadas al canto y la interpretación.

La participación de la panameña en una producción internacional de HBO Max también representó un importante avance para artistas emergentes de Centroamérica dentro de la industria audiovisual latinoamericana. Su interpretación de Lucy y Lucas consolidó su crecimiento profesional y amplió su proyección fuera de Panamá.