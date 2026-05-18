Peñarol vs Panamá resultado | Canteras de América Sub17

Panamá/La selección de Panamá Sub-17 sufrió su primera derrota en el torneo Canteras de América que se disputa en Rosario, Argentina, luego de caer por goleada 3-0 ante Peñarol en su segundo compromiso del certamen.

El encuentro se disputó en el Complejo Jorge Griffa, donde el conjunto dirigido por el entrenador panameño Felipe Baloy no pudo repetir la buena actuación mostrada en el debut.

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Panamá llegaba motivada tras vencer a Alianza Lima en su primer partido del torneo, resultado que había dejado buenas sensaciones dentro del grupo canalero. Sin embargo, el equipo uruguayo mostró mayor contundencia ofensiva y terminó imponiéndose con claridad.

Con este resultado, la selección panameña queda con marca de una victoria y una derrota en el campeonato juvenil que reúne a importantes clubes y selecciones de la región.

El próximo reto para Panamá será este martes cuando enfrente a la selección de Paraguay national under-17 football team desde las 10:00 a.m., en un compromiso clave para las aspiraciones del conjunto canalero en el torneo.

El cuerpo técnico encabezado por Baloy buscará ajustar detalles y recuperar el nivel mostrado en el estreno para volver a la senda del triunfo en territorio argentino.