Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección Sub-17 de Panamá continúa su preparación internacional y este sábado tendrá un importante desafío cuando enfrente al club peruano Alianza Lima en el prestigioso Torneo Internacional Canteras de América 2026, certamen que se disputa en Rosario, Argentina, del 17 al 22 de mayo.

El conjunto canalero, dirigido por el exseleccionado nacional Felipe Baloy, forma parte del Grupo C junto a Paraguay, Alianza Lima y Peñarol, en una competición que reúne a importantes academias y selecciones juveniles del continente.

Panamá buscará iniciar con buen pie su participación en un torneo que representa una gran vitrina para las jóvenes promesas del fútbol nacional. El formato establece que los mejores de cada grupo y el mejor segundo lugar avanzarán a las semifinales, mientras que la gran final por la Copa de Oro se jugará el próximo 22 de mayo.

Esta será la segunda ocasión en que la Sub-17 de Panamá participe en el Torneo Internacional Canteras de América. La primera experiencia se dio en la edición de 2023, cuando el elenco canalero tuvo una destacada actuación y alcanzó el subcampeonato tras caer en la final 1-0 frente al anfitrión Newell's Old Boys.

Ahora, bajo la conducción de Felipe Baloy, la selección juvenil intentará superar esa actuación y seguir fortaleciendo el proceso rumbo a futuras competencias internacionales.

El Torneo Internacional Canteras de América estará celebrando su quinta edición desde su creación en 2022 y se ha consolidado como una plataforma importante para el desarrollo y proyección del talento juvenil en el continente.