Pedro Sánchez podría afrontar una derrota histórica en las elecciones de Andalucía, según sondeos

En el sistema descentralizado español, las comunidades autónomas cuentan con amplias competencias en áreas como salud, educación y vivienda.

Los socialistas del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encaminan a una posible derrota histórica en las elecciones regionales de Andalucía, celebradas este domingo y consideradas un termómetro político de cara a las elecciones generales previstas para 2027.

El desgaste político provocado por investigaciones por presunta corrupción contra familiares y antiguos colaboradores de Sánchez ha afectado su popularidad dentro de España. Sin embargo, en el plano internacional, su imagen ha ganado notoriedad por sus choques con el presidente estadounidense Donald Trump y por su postura frente a Israel.

En el sistema descentralizado español, las comunidades autónomas cuentan con amplias competencias en áreas como salud, educación y vivienda.

Andalucía, la región más poblada del país y reconocida por destinos turísticos como Sevilla, Granada y Córdoba, estuvo gobernada por el Partido Socialista durante casi cuatro décadas.

No obstante, una encuesta a boca de urna divulgada por la cadena autonómica Canal Sur apunta a que el conservador Partido Popular podría revalidar su mayoría absoluta en el gobierno regional, que controla desde 2019.

Según esos sondeos, el presidente andaluz Juanma Moreno obtendría 59 de los 109 escaños del parlamento regional, mientras que los socialistas alcanzarían apenas 29 diputados, lo que supondría el peor resultado de su historia en Andalucía.

Por su parte, el partido ultraderechista Vox mantendría una representación estable, aunque insuficiente para convertirse en una fuerza decisiva para formar gobierno, como ocurrió recientemente en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Los primeros resultados oficiales estaban previstos para divulgarse después de las 20:45 hora local.

La participación electoral superaba el 52% a las 18:00, siete puntos porcentuales más que en las elecciones regionales de 2022, cuando los socialistas ya habían registrado su peor desempeño histórico en Andalucía.

Tras los recientes retrocesos electorales de la izquierda en varias regiones españolas, una nueva derrota en Andalucía representaría un duro golpe para Sánchez, quien impulsó como candidata socialista a su exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Durante la jornada electoral, Juanma Moreno subrayó el peso político de Andalucía dentro de España.

“Es un territorio con una enorme singularidad y un enorme peso” y “lo que pasa en Andalucía también evidentemente condiciona otras cosas”, declaró a periodistas tras votar en la ciudad costera de Málaga.

El Partido Popular ya ha formado gobiernos de coalición con Vox en algunas regiones y no descarta acuerdos similares a nivel nacional si las elecciones generales de 2027 dejan un escenario sin mayorías claras.

Esa estrategia marca distancia respecto a otros partidos conservadores europeos que han optado por mantener un “cordón sanitario” frente a la ultraderecha.