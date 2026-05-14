Francia afirma que los casos de contacto del hantavirus dan negativo 'sin excepción'

A nivel mundial, tres personas han muerto y siete han sido confirmadas con esta rara enfermedad por hantavirus, normalmente vinculada a roedores.

La ministra de Salud de Francia afirmó el jueves que todos los contactos estrechos de personas infectadas por hantavirus en el país dan negativo "sin excepción".

Las autoridades sanitarias están siguiendo a 22 personas que estuvieron en contacto con un pasajero neerlandés portador del virus y otras cuatro que viajaron a bordo del crucero MV Hondius, centro del brote de hantavirus.

"Hasta la fecha, todos los contactos estrechos de una persona que dio positivo por hantavirus en Francia han dado negativo, sin excepción", declaró la ministra de Salud, Stéphanie Rist, en la red social X.

Las 26 personas permanecen aisladas en el hospital, donde serán sometidas a pruebas tres veces por semana como medida de precaución, añadió.

Las autoridades francesas informaron que una mujer que dio positivo fue hospitalizada y se encuentra en estado grave en cuidados intensivos.

A nivel mundial, tres personas han muerto y siete han sido confirmadas con esta rara enfermedad por hantavirus, normalmente vinculada a roedores.

Las autoridades sanitarias han subrayado repetidamente que el riesgo general para la salud pública por este brote es bajo.