Justicia de Ucrania ordena detener a un exasesor de Zelenski acusado de corrupción

Yermak, de 54 años, ocupó el cargo entre 2020 y finales de 2025, convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes del país.

Kiev, Ucrania/El tribunal superior anticorrupción de Ucrania ordenó el jueves la detención preventiva del que fue el principal asesor del presidente Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, sospechoso de estar implicado en una vasta red de malversación de fondos.

Yermak, de 54 años, ocupó el cargo entre 2020 y finales de 2025, convirtiéndose en uno de los hombres más influyentes del país.

Dimitió en noviembre, poco después de un registro en su domicilio de los servicios anticorrupción en el marco de un caso de corrupción en el sector energético que implicaba a altos funcionarios del gobierno.

El tribunal decidió aplicar "una medida preventiva en forma de detención preventiva por 60 días a partir de la fecha de su arresto efectivo", declaró el juez durante una audiencia transmitida en directo.

También fijó su libertad bajo fianza en 140 millones de grivnas (unos 3,16 millones de dólares).

"Me mantengo en mi posición. Impugnaré cualquier acusación presentada contra mí", reaccionó Yermak durante la audiencia, vestido con un traje que llevaba una insignia con los colores de la bandera ucraniana.

"Creo que mis abogados, el equipo de defensa, apelarán", añadió ante los periodistas. Interrogado sobre el pago de la fianza, respondió: "No tengo tanto dinero. No esperaba esto".

Yermak está acusado de participar en una red que habría blanqueado alrededor de 460 millones de grivnas (10,3 millones de dólares) mediante un proyecto inmobiliario de lujo situado cerca de Kiev.

Zelenski, cuya imagen se ve afectada por una serie de escándalos de corrupción en medio de la prolongada guerra con Rusia, no reaccionó a este nuevo caso.

El año pasado, la agencia anticorrupción ucraniana Nabu había descubierto un enorme caso de corrupción en el sector energético, gravemente afectado por la guerra con Rusia, en el que estaban implicados, según la agencia, altos funcionarios del gobierno ucraniano.