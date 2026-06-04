Panamá y México fortalecen cooperación para combatir el gusano barrenador del ganado

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario reafirmó su compromiso de promover mecanismos eficientes de bioseguridad agropecuaria y de consolidar una estructura regional más moderna y efectiva.

Ciudad de Panamá/Panamá y México reforzaron su cooperación en materia agropecuaria y sanitaria durante una gira de trabajo encabezada por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Columba Jazmín López Gutiérrez.

La agenda incluyó una reunión de alto nivel y una visita técnica a las instalaciones de la Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), ubicadas en Pacora, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas para enfrentar amenazas sanitarias que afectan la producción pecuaria en la región.

Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron temas relacionados con el combate al gusano barrenador del ganado, el fortalecimiento de la bioseguridad regional, la cooperación técnica especializada y el fortalecimiento de los vínculos agroalimentarios entre ambos países.

En sus palabras de bienvenida, el ministro Linares destacó que Panamá y México enfrentan retos similares en el sector agropecuario, por lo que consideró fundamental el intercambio de experiencias y conocimientos para mejorar las estrategias de control sanitario.

“Panamá y México comparten desafíos similares en el sector agropecuario”, señaló Linares, al resaltar la importancia de la colaboración bilateral para fortalecer las capacidades técnicas en materia de sanidad animal.

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Por su parte, la secretaria mexicana Columba López reconoció los esfuerzos que realiza Panamá para contener la propagación del gusano barrenador del ganado y extendió una invitación formal al titular del MIDA y a su equipo para participar en la inauguración de una nueva planta de producción de moscas estériles en Chiapas, México.

La instalación tendrá una capacidad de producción de 100 millones de moscas estériles por semana, una herramienta biológica utilizada para combatir la plaga y reducir su impacto en la actividad ganadera.

López también agradeció la disposición de las autoridades panameñas para trabajar de forma coordinada en la lucha contra esta amenaza que afecta a varios países de la región.

Recorrido técnico en COPEG

Como parte de la visita oficial, la delegación mexicana recorrió las instalaciones de COPEG en Pacora para conocer de primera mano las tecnologías empleadas en el control biológico del gusano barrenador y los procesos de producción de moscas estériles.

El recorrido fue guiado por Nelson Urieta, director técnico de COPEG Panamá, y Christina Lohs, directora general de COPEG por Estados Unidos, quienes explicaron el funcionamiento de la planta y las estrategias implementadas para prevenir la propagación de la plaga.

Cooperación en programas regionales

Durante la reunión también se analizaron oportunidades de colaboración en programas especializados como MOSCAMED, iniciativa enfocada en el control de la mosca del Mediterráneo mediante la liberación de insectos estériles.

Asimismo, se destacó la disponibilidad de un centro de capacitación especializado en México, que podría servir como plataforma para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades técnicas entre los países de la región.

Con este encuentro, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reafirmó su compromiso de promover mecanismos eficientes de bioseguridad agropecuaria y de consolidar una estructura regional más moderna y efectiva para la protección de la producción animal y agrícola.