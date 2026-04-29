Chiriquí en alerta por aumento de casos de gusano barrenador

Las autoridades han reiterado el llamado a productores y ganaderos para intensificar la vigilancia en los animales, así como las jornadas de orientación, ante el aumento de casos detectados en la provincia.

Chiriquí/El avance del gusano barrenador en fincas ganaderas de Chiriquí mantiene en alerta al sector pecuario, que ya reporta pérdidas económicas millonarias y teme un mayor impacto si no se refuerzan las medidas de control.

Las autoridades han reiterado el llamado a productores y ganaderos para intensificar la vigilancia en los animales, así como las jornadas de orientación, ante el aumento de casos detectados en la provincia.

El problema no es menor. En Panamá existen cerca de 1.5 millones de cabezas de ganado, de las cuales más de 350 mil corresponden a vacas en edad reproductiva. Las estimaciones indican que alrededor del 10 por ciento de los animales que nacen podrían verse afectados por esta enfermedad, lo que agrava el panorama para la producción nacional.

Desde el sector agropecuario advierten que el impacto ya se siente en las fincas. Reynaldo Armas señaló que “las pérdidas millonarias que representa esta enfermedad a la ganadería y, obviamente, nosotros no nos escapamos de eso. Probablemente nosotros estamos teniendo la mayoría de los casos”.

Otro de los factores que incide en la propagación está relacionado con el manejo de los animales, especialmente en las primeras etapas de vida.

Otro funcionario explicó que “el problema está en ombligos que no son curados. Y es que somos nosotros los que tenemos que estar vigilantes de esto, porque de lo contrario esto va a continuar. Estamos claros de que el gusano barrenador, o sea, la mosca como tal, ella vive en los bosques, porque ella se alimenta de frutas, de flores, néctar, cosas así”.

La enfermedad, causada por larvas que se desarrollan en heridas abiertas, puede afectar seriamente la salud del ganado y comprometer su crecimiento y reproducción, lo que se traduce en pérdidas directas para los productores.

Mientras tanto, el llamado de las autoridades apunta a la prevención como la principal herramienta para contener la propagación, en un contexto donde la actividad ganadera sigue siendo clave para la economía rural del país.

Con información de Demetrio Ábrego.