MIDA se prepara para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar el abastecimiento de arroz

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) aseguró que se encuentra tomando medidas para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción nacional, especialmente en sectores como la ganadería y la producción de arroz.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, explicó que la institución trabaja en la construcción de pozos, abrevaderos y otras infraestructuras necesarias para hacer frente a la escasez de agua que podría registrarse en distintas regiones del país.

Linares indicó que una de las principales preocupaciones es apoyar a los pequeños y medianos ganaderos, quienes suelen verse afectados durante los períodos de sequía.

“Estamos buscando la forma de ayudar a los productores, a los pequeños y medianos ganaderos con medicinas. En este tiempo de sequía, el ganado está muy delgado y una garrapata puede transmitir enfermedades como piroplasmosis o anaplasmosis, que incluso pueden provocar la muerte de los animales”.

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También destacó que los trabajos para enfrentar la falta de agua se realizarán con recursos propios de la entidad.

“Estamos evitando alquilar equipos. Lo que vamos a hacer es trabajar con equipo propio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario”.

El ministro reconoció que aún existe incertidumbre sobre el comportamiento del fenómeno climático, por lo que también se mantienen vigilantes para garantizar la seguridad alimentaria del país.

“Estamos muy conscientes de que no sabemos en realidad qué puede pasar con el fenómeno y tenemos que asegurar que no haya desabastecimiento de arroz”. — Roberto Linares - MiDA

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Según Linares, Panamá cuenta actualmente con reservas de arroz hasta el próximo 21 de octubre. No obstante, adelantó que el Gobierno podría convocar próximamente una nueva cadena agroalimentaria para evaluar la apertura de un contingente adicional del grano.

“Probablemente estaremos llamando una próxima cadena para aprobar un nuevo contingente de arroz y asegurarnos de que no falte en las tiendas”.