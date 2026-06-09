Fenómeno del Niño ya deja efectos en Panamá y podría extenderse hasta 2027

Las condiciones asociadas a este evento climático han empezado a sentirse principalmente en el interior del territorio nacional, donde productores advierten cambios en los patrones de lluvia.

El fenómeno de El Niño ya comienza a generar efectos en Panamá, con retrasos en el establecimiento de la temporada lluviosa en algunas provincias del país, según reportes de especialistas.

Las condiciones asociadas a este evento climático han empezado a sentirse principalmente en el interior del territorio nacional, donde productores advierten cambios en los patrones de lluvia que podrían afectar las actividades agrícolas y ganaderas.

”En Chiriquí, provincias centrales y Darién ha habido una disminución de las lluvias que puede estar en el orden de los 30% menos de la cantidad que llueve usualmente en cada uno de los meses de la temporada lluviosa”, destacó Alcely Lau, directora de climatología del Imhpa.

En la región de Azuero, productores como Celestino Araúz han señalado las repercusiones de la disminución de las precipitaciones en cultivos como leche, maíz y tomate, sectores que dependen directamente de la disponibilidad de agua.

“Yo viví una experiencia en 1987, 2014, 2016, fueron fenómenos muy fuertes, en donde se nos acabaron las aguas, la comida de los animales y hubo mucha mort de ganados. Una de las cosas que estamos perdiendo en gran escala son las fuentes hídricas”, detalló Celestino.

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Las autoridades y expertos mantienen el monitoreo del comportamiento del fenómeno, que amenaza con prolongarse hasta el año 2027, generando preocupación por sus posibles impactos en los recursos hídricos, la producción de alimentos y las condiciones ambientales del país.

Asimismo, los especialistas destacan que los meses que puedan verse más afectados en cuanto a la disminución de las lluvias en Panamá son los meses de junio, julio y agosto.

Uno de los principales puntos de atención es conocer cuáles serán los meses en los que El Niño podría alcanzar su mayor intensidad y cómo estas condiciones influirán en la temporada lluviosa panameña.

Con información de María De Gracia