Fenómeno de El Niño ya impacta temperaturas, pesca y lluvias en Panamá

Ante esta situación, el Imhpa mantiene un aviso por altas temperaturas y sensación térmica elevada en varias regiones del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) confirmó que el país ya está experimentando los efectos del fenómeno de El Niño, situación que estaría relacionada con las altas temperaturas y la intensa sensación térmica que se ha registrado durante las últimas semanas.

Así lo explicó Berta Olmedo, subdirectora del Imhpa, quien señaló que la entidad realizó recientemente una comunicación oficial sobre la presencia del fenómeno y sus impactos en el comportamiento climático del país.

“El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá la semana pasada hizo una comunicación sobre la presencia ya o los efectos del fenómeno de El Niño sobre el comportamiento del clima en nuestro país”, indicó.

Olmedo explicó que Panamá utiliza parámetros propios para declarar oficialmente la presencia de El Niño, a diferencia de otros organismos internacionales como la NOAA, con el objetivo de anticiparse a sus efectos y permitir la toma temprana de decisiones.

“La declaratoria del fenómeno de El Niño un poco más tarde impide que podamos tomar acciones para reducir las pérdidas o los efectos negativos”, sostuvo.

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La especialista detalló que el fenómeno consiste en un calentamiento del océano Pacífico tropical, lo que provoca que la atmósfera también aumente su temperatura.

“Al estar caliente el océano, toda la atmósfera circundante se va calentando y nosotros estamos teniendo vientos que provienen del Pacífico; por lo tanto, estamos teniendo una masa de aire cálida”, explicó.

Añadió que las condiciones actuales de transición entre la temporada seca y lluviosa también están favoreciendo la sensación de sofoco.

“No llueve lo suficiente ni refresca lo suficiente. Tenemos alta humedad y esa combinación con las temperaturas genera esa sensación térmica de muchísimo calor”, afirmó.

Ante esta situación, el Imhpa mantiene un aviso por altas temperaturas y sensación térmica elevada en varias regiones del país.

Olmedo recomendó a la población utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., además de mantenerse hidratados.

“Debemos utilizar ropa fresca, bloqueador solar, sombreros o paraguas y evitar la radiación directa del sol. La hidratación es fundamental”, indicó.

La funcionaria también se refirió a las afectaciones que ya comienzan a resentir sectores económicos como la pesca artesanal, especialmente en las costas del Pacífico panameño.

Según explicó, el calentamiento del mar altera el fenómeno conocido como afloramiento, que normalmente trae aguas frías y favorece la presencia de peces cerca de las costas.

“Ahora tenemos un calentamiento y los peces se alejan buscando otras zonas para alimentarse y encontrar temperaturas más adecuadas”, detalló.

Estas condiciones ya están obligando a pescadores artesanales a recorrer mayores distancias y permanecer más tiempo en alta mar para lograr capturas suficientes, lo que también incrementa los costos operativos por combustible.

Finalmente, Olmedo señaló que aún es temprano para determinar si el actual fenómeno evolucionará a un “superniño”, aunque existen indicios de que podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte hacia finales de año.

“Su etapa de maduración será cerca de fin de año y probablemente entre enero y febrero del próximo año. Hay indicios de que puede ser un Niño de fuerte a muy fuerte”, concluyó.