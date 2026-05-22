Matthew Perry: su familia acusa al exasistente del actor de traicionar su confianza

La muerte del actor continúa generando repercusiones judiciales y emocionales mientras avanza el proceso relacionado con la distribución ilegal de ketamina que terminó con la vida de la estrella de Friends.

A pocos días de que se conozca la sentencia contra Kenneth Iwamasa, exasistente personal de Matthew Perry, la familia del actor presentó contundentes declaraciones ante la corte en las que lo responsabilizan de haber traicionado la confianza depositada en él durante la lucha de Perry contra las adicciones.

Suzanne Morrison, madre del actor, entregó una carta de impacto emocional dirigida al tribunal en la que cuestiona duramente el comportamiento de Iwamasa y el rol que desempeñó en los últimos meses de vida de su hijo. En el documento, Morrison sostiene que la principal responsabilidad del exasistente era proteger al actor y acompañarlo en un momento especialmente vulnerable relacionado con sus problemas de salud y adicción.

La madre del intérprete aseguró que, en lugar de actuar como una figura de apoyo, Kenneth Iwamasa facilitó el acceso del actor a sustancias peligrosas. “Pero en lugar de proteger a Matthew, ayudó e incentivó el consumo ilegal de drogas”, expresó Morrison en uno de los fragmentos más fuertes de la declaración presentada ante la justicia estadounidense.

El caso ha generado gran atención mediática debido a las acusaciones reveladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según las investigaciones oficiales, Iwamasa habría administrado ketamina al actor en múltiples ocasiones sin contar con formación médica ni autorización profesional. En su carta, Suzanne Morrison hizo énfasis en ese aspecto y describió el profundo dolor que siente la familia tras conocer los detalles del procedimiento.

“Le inyectó las drogas al cuerpo de Matthew, aunque no estaba ni remotamente calificado. Lo hizo aunque podía ver que era algo obviamente peligroso. Y lo hizo una y otra vez”, escribió la madre del actor en el documento divulgado por medios estadounidenses. La declaración se convirtió rápidamente en uno de los elementos más comentados dentro del proceso judicial.

Además de referirse al consumo de sustancias, Morrison aseguró que el comportamiento del exasistente tras la muerte del actor resultó perturbador para la familia. Según explicó, Kenneth Iwamasa mantuvo una relación cercana con ella durante el duelo y constantemente intentaba acompañarla con mensajes, llamadas y gestos relacionados con recuerdos de Perry.

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“Me vigilaba de cerca”, afirmó Morrison en otro fragmento de la carta. Posteriormente añadió: “Me enviaba canciones, dibujó un pequeño mapa para ayudarme a encontrar el camino en el cementerio. Si veía un arcoíris, una de las cosas favoritas de Matthew, me llamaba”. La madre del actor aseguró que hoy interpreta esas acciones de manera completamente distinta tras conocer el alcance de la investigación judicial.

Uno de los apartados más contundentes de la declaración señala directamente la sensación de traición que experimentó la familia. “Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”, expresó Suzanne Morrison en una frase que rápidamente se viralizó en medios y redes sociales.

Las hermanas del actor, Madeline y Caitlin Morrison, también enviaron cartas al juez encargado del caso. En sus testimonios describieron el impacto emocional que provocó la muerte del intérprete y cuestionaron la presencia de Kenneth Iwamasa durante el funeral. Madeline recordó que el exasistente habló durante la ceremonia de despedida, algo que calificó como profundamente doloroso para la familia.

La investigación federal sostiene que Kenneth Iwamasa participó junto a otras personas en una red dedicada a obtener y distribuir ketamina de manera ilegal para el actor. Entre los implicados aparecen Salvador Plasencia, Jasveen Sangha, Erik Fleming y Mark Chavez, quienes ya enfrentaron distintas condenas relacionadas con el caso.

Actualmente, los fiscales federales solicitaron una condena de 41 meses de prisión para Kenneth Iwamasa, además de un periodo de libertad supervisada. La sentencia definitiva será anunciada el próximo 27 de mayo, fecha que podría marcar un nuevo capítulo en uno de los casos más impactantes vinculados a la muerte de una figura de Hollywood.