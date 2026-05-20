Nicole Kidman ayudó a una subasta a superar los $1.100 millones

La histórica jornada también confirmó la intensa competencia entre Christie’s y Sotheby's por atraer grandes colecciones privadas en un momento donde el mercado del arte busca recuperarse tras meses de incertidumbre económica global y menor movimiento en ventas multimillonarias.

La prestigiosa casa de subastas Christie's volvió a sacudir el mercado internacional del arte con una jornada récord en Nueva York.

El evento reunió algunas de las obras más codiciadas del siglo XX y combinó arte de alto nivel, estrategias publicitarias con celebridades y piezas históricas capaces de redefinir el comportamiento del mercado global de coleccionistas.

La primera parte de la venta se desarrolló a un ritmo vertiginoso. En apenas 40 minutos, Christie’s logró recaudar más de US$630 millones gracias a 16 obras pertenecientes a la colección privada del fallecido magnate de medios S.I. Newhouse, reconocido por construir uno de los patrimonios artísticos más importantes de Estados Unidos. La subasta continuó más tarde con otros US$490 millones adicionales, consolidando una de las noches más exitosas para la firma.

Uno de los grandes protagonistas fue el escultor Constantin Brancusi. Su emblemática obra “Danaïde”, un busto dorado convertido en símbolo de la velada, alcanzó US$107,6 millones incluyendo cargos, estableciendo un nuevo récord histórico para el artista en subastas internacionales. La pieza estuvo en el centro de una campaña promocional protagonizada por Nicole Kidman, quien participó en un video especial producido por Christie’s.

La actriz fue filmada interactuando con la escultura en una propuesta inspirada en una película experimental de los años treinta creada por el fotógrafo Man Ray sobre la surrealista Lee Miller. Aunque el material no alcanzó el fenómeno viral de otros comerciales protagonizados por Kidman, la campaña atrajo atención mediática y ayudó a posicionar la subasta como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la temporada.

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Sin embargo, el lote más costoso de la noche no estuvo vinculado a la actriz. Una monumental pintura del expresionismo abstracto realizada por Jackson Pollock desató una intensa puja entre compradores hasta alcanzar US$181,2 millones con cargos incluidos. La obra superó ampliamente el récord previo para una pieza de ese movimiento artístico, fijado en 2021 con US$61,2 millones.

Sara Friedlander, directora del departamento de arte contemporáneo y de posguerra de Christie’s, explicó que la utilización de figuras reconocidas como Nicole Kidman formó parte de una estrategia más amplia para renovar la manera en que las casas de subastas presentan sus ventas millonarias. “Brancusi era un innovador muy moderno”, afirmó. Posteriormente agregó: “y creo que para nosotros hacer cosas innovadoras alrededor de objetos extraordinarios es algo con lo que también estamos experimentando”.

La colección Newhouse también incluyó obras de figuras históricas como Pablo Picasso, Henri Matisse, Andy Warhol, Joan Miró, Piet Mondrian y Robert Rauschenberg, fortaleciendo el atractivo de una venta considerada estratégica para el mercado de arte de alta gama.

En el segmento de colecciones privadas, solo la venta organizada tras la muerte de Paul G. Allen había alcanzado cifras superiores. En 2022, las obras del cofundador de Microsoft recaudaron US$1.500 millones durante la primera noche de subastas.

De acuerdo con reportes de The New York Times, parte de las obras salieron al mercado porque Victoria Newhouse, viuda del empresario, decidió reducir el tamaño de su residencia. “No me estoy haciendo más joven y siento que llegó el momento de empezar a reducir cosas”, declaró al periódico. Luego añadió: “Es un esfuerzo por simplificar mi vida”.

La histórica jornada también confirmó la intensa competencia entre Christie’s y Sotheby's por atraer grandes colecciones privadas en un momento donde el mercado del arte busca recuperarse tras meses de incertidumbre económica global y menor movimiento en ventas multimillonarias.