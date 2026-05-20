Hello Kitty da el salto a Hollywood con una ambiciosa película animada que llegará en 2028

La histórica franquicia finalmente tendrá su primera gran producción cinematográfica en Hollywood, una apuesta que buscará llevar al universo creado por Sanrio a una nueva generación de espectadores.

Los estudios New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation confirmaron que la esperada cinta animada llegará a las salas de cine el 28 de julio de 2028, consolidando uno de los proyectos más comentados dentro de la industria del entretenimiento familiar.

La película estará dirigida por David Derrick Jr. y John Aoshima, dos nombres con amplia experiencia en el mundo de la animación. Derrick Jr. participó anteriormente en producciones de Disney como Moana 2, Encanto, Raya and the Last Dragon y The Lion King, mientras que Aoshima ha trabajado en reconocidos títulos televisivos y cinematográficos como Gravity Falls, Kubo and the Two Strings y Ultraman: Rising.

La nueva producción seguirá a Hello Kitty y sus amigos en una aventura pensada para audiencias de todas las edades. Aunque los estudios aún no han revelado detalles específicos sobre la trama, el proyecto promete combinar humor, amistad y fantasía, elementos que han convertido a la marca japonesa en un fenómeno cultural durante décadas.

Detrás de la producción se encuentra Beau Flynn, reconocido por participar en proyectos como Moana y Red Notice. A la iniciativa también se sumó Ramsey Naito, productora vinculada a The Boss Baby. Shelby Thomas supervisará el desarrollo de la película por parte de FlynnPictureCo., compañía que ha impulsado importantes proyectos cinematográficos en los últimos años.

El guion está siendo escrito por Jeff Chan, quien asumió el proyecto después de que varios escritores trabajaran en versiones anteriores del libreto. Entre los nombres vinculados previamente aparecen Dana Fox, Katie Dippold, Adam Sztykiel, Jenny Jaffe, Lindsey Beer y Tamara Becher-Wilkinson. Además, el tratamiento original fue elaborado por Robert Ben Garant y Thomas Lennon.

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La llegada de Hello Kitty al cine representa un paso histórico para Sanrio, empresa japonesa que creó al personaje en 1974. Diseñada originalmente por Yuko Shimizu, Kitty White es una gata blanca antropomorfizada reconocida mundialmente por su característico moño rojo y su estética tierna. Con el paso de los años, la marca evolucionó hasta convertirse en una de las franquicias más rentables de la cultura pop.

Actualmente, los productos de Hello Kitty y el universo Sanrio se comercializan en más de 130 países y regiones, con alrededor de 50.000 artículos diferentes distribuidos cada año. La popularidad de la franquicia también impulsó el crecimiento de otros personajes como Cinnamoroll, Kuromi, My Melody, Pompompurin y Pochacco, todos integrados dentro del mismo universo creativo.

Los planes para desarrollar una adaptación cinematográfica comenzaron hace más de una década. En 2015 surgieron los primeros reportes sobre una posible película, mientras que en 2019 se confirmó que Hello Kitty sería licenciada por primera vez a un gran estudio de Hollywood para una producción en inglés.

“Estoy muy complacido de que Hello Kitty y otros populares personajes de Sanrio vayan a hacer su debut en Hollywood”, declaró Shintaro Tsuji, fundador de Sanrio. Posteriormente añadió: “Hello Kitty ha sido durante mucho tiempo un símbolo de amistad y esperamos que esta película sirva para ampliar ese círculo de amistad en todo el mundo”.

El estreno también coincidirá con una etapa de expansión internacional para la franquicia, que continúa fortaleciendo su presencia en plataformas digitales, productos coleccionables y experiencias temáticas. La expectativa crece entre seguidores del cine animado, consumidores de cultura japonesa y fanáticos