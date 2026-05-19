Vico C transforma 'Le pido a Dios' en un homenaje a su historia de amor junto a Sonia Torres

La producción audiovisual llega como una celebración de tres décadas de matrimonio y más de 35 años de convivencia, consolidando uno de los vínculos más estables dentro de la música latina.

Vico C decidió abrir una de las páginas más personales de su vida con el relanzamiento de “Le pido a Dios”, una canción que hoy adquiere un significado aún más profundo gracias al estreno de un video musical protagonizado junto a su esposa, Sonia Torres.

El artista, reconocido como el “Filósofo del Rap”, explicó que la inspiración detrás del tema nació de una etapa de reflexión personal marcada por experiencias cercanas y por la necesidad de valorar el presente. Según reveló, observar problemas familiares en personas de su entorno y revisar episodios de su propia historia lo llevaron a convertir la canción en un mensaje de agradecimiento hacia la mujer que ha sido uno de sus mayores apoyos.

Durante una entrevista, el intérprete habló sobre el significado emocional que encierra la composición incluida en su álbum “Pánico”. “Vivir eso me inspiró a reflejar ese momento en que encuentras una pareja y después de todo lo que has vivido, esa persona parece ser quien te va a ayudar a borrar lo malo que viviste, pero también ella reconoce que se siente viva ahora que te tiene, ya que sentía un vacío en su pasado y hasta tuvo miedo a comenzar de nuevo”, expresó el músico al describir el origen de la canción.

Aunque el tema no fue lanzado inicialmente como sencillo oficial, con el paso del tiempo se convirtió en una pieza especial dentro de su repertorio. Ahora, acompañado de Sonia Torres frente a las cámaras, Vico C decidió darle una nueva vida para conmemorar una relación que ha atravesado décadas de cambios personales, profesionales y familiares.

La grabación del videoclip se realizó en Colombia y muestra una faceta más íntima del pionero del hip hop en español, alejada del personaje fuerte y crítico que históricamente ha proyectado en sus canciones. En esta ocasión, el enfoque está centrado en la estabilidad emocional, la convivencia y la importancia de preservar la unión familiar pese a las dificultades.

El cantante explicó que el proyecto tiene un valor profundamente sentimental para ambos. “Esto me puede beneficiar en lo profesional, porque sí, la gente conoce parte de mi último disco. Pero esto se da más desde un plano personal, porque como pareja queremos mantener un recuerdo de la celebración de algo que hoy día parece ser hasta imposible, porque no son 30 años conviviendo nada más, son 35 años de convivencia y a los cinco años de relación fue que formalizamos nuestra relación en papeles”, afirmó.

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A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Vico C ha enfrentado distintos desafíos relacionados con problemas de salud y trastorno por uso de sustancias, situaciones que, según reconoce, habrían sido mucho más complejas sin la presencia constante de su esposa. El artista también destacó que la madurez alcanzada con los años les permitió construir una relación más tranquila y sólida.

“Ya nosotros casi ni discutimos, pero en nuestra historia ha habido momentos tumultuosos”, confesó el rapero, quien además lamentó que muchas veces los momentos positivos de su vida personal no hayan recibido la misma atención mediática que sus crisis más difíciles.

En ese sentido, añadió: “Creo que se ha conocido de mis problemas más que mis momentos buenos, realmente, porque las cosas buenas que uno vive no tienden a ser noticia; a la gente les aburre, no lo ven como noticia. Por lo tanto, los que han conocido nuestra vida de ansiedades y no hayan visto bien la parte del calor humano entre nosotros, la unión desde lo más sincero, pueden ver este video como un embuste, pero esta es nuestra vida ahora”.

El músico también resaltó que continúa disfrutando de los momentos cotidianos junto a sus hijos y su nieto, reafirmando la importancia de mantener una familia unida. “Le pido a Dios” ya se encuentra disponible en plataformas digitales y representa una nueva etapa artística y emocional para uno de los referentes históricos del rap latino.