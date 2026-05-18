Shakira revolucionó las redes con adelanto de 'Dai Dai' junto a leyendas del fútbol mundial

El anuncio del adelanto generó miles de reacciones entre seguidores del fútbol y fanáticos de la artista barranquillera, quienes destacaron el regreso de la cantante a la escena mundialista después de temas icónicos como Waka Waka (This Time for Africa) y La La La (Brazil 2014).

La cantante colombiana Shakira volvió a conectar la música con el fútbol internacional tras revelar un adelanto del video oficial de “Dai Dai”, una producción cargada de referencias históricas al balompié y figuras legendarias del deporte.

El videoclip, que rápidamente se viralizó en redes sociales, incluyó imágenes de estrellas como Lionel Messi, Carlos Valderrama, Cristiano Ronaldo y el fallecido Diego Maradona, consolidando nuevamente a Shakira como una de las artistas más vinculadas a los grandes eventos deportivos del planeta.

El anuncio del adelanto generó miles de reacciones entre seguidores del fútbol y fanáticos de la artista barranquillera, quienes destacaron el regreso de la cantante a la escena mundialista después de temas icónicos como Waka Waka (This Time for Africa) y La La La (Brazil 2014). Desde hace años, el público identifica a la colombiana como una de las voces más representativas de los campeonatos internacionales organizados por la FIFA.

La canción fue lanzada oficialmente el 14 de mayo, pero el video comenzó a tomar fuerza tras la publicación de un avance difundido por la propia artista el 17 del mismo mes. En las imágenes aparecieron fragmentos relacionados con algunas de las máximas figuras de la historia del fútbol, incluyendo además a Pelé, Paolo Maldini, Romario, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

La propuesta audiovisual mezcló imágenes deportivas con una estética vibrante, colorida y llena de referencias multiculturales, siguiendo el estilo festivo que ha caracterizado las canciones mundialistas de Shakira durante las últimas décadas. La artista también incorporó elementos tropicales y latinos en la producción musical, acompañada por el cantante nigeriano Burna Boy, quien aportó una sonoridad internacional y moderna al tema.

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El sencillo destacó además por su mezcla de idiomas. Aunque la mayor parte de la canción fue interpretada en inglés, también incluyó frases en español y la expresión italiana “Dai, Dai”, que significa “vamos, vamos”. El tema integró igualmente referencias lingüísticas en japonés y francés, buscando conectar con audiencias globales de cara a la próxima 2026 FIFA World Cup.

Cuando anunció oficialmente el lanzamiento, Shakira publicó en redes sociales la frase: “La Copa del Mundo empieza ahora”, mensaje que fue interpretado por sus seguidores como una confirmación de su regreso al universo futbolístico y a los espectáculos relacionados con la FIFA.

El adelanto del video provocó una ola de comentarios positivos por parte de usuarios que celebraron la vigencia de la artista colombiana dentro de la industria musical y deportiva. Entre las reacciones destacaron mensajes como “Las calles no olvidarán tus icónicas canciones del Mundial como Waka Waka y La La La”, además de otros comentarios que volvieron a llamarla “la reina de los mundiales”.

Sin embargo, la conversación digital también incluyó referencias al exfutbolista Gerard Piqué, expareja de la cantante y padre de sus hijos. Algunos internautas señalaron que el nombre del español no apareció dentro de las leyendas futbolísticas mencionadas en la canción, lo que dio paso a múltiples publicaciones virales relacionadas con su ausencia.

La expectativa alrededor de “Dai Dai” aumentó además tras confirmarse la participación de Shakira en el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, programada para el 19 de julio en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey. En ese evento también estarán presentes Madonna y BTS. Parte de los ingresos obtenidos durante el espectáculo será destinada al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.