Karol G hará historia con premio reservado para leyendas de la música

La cantante colombiana continúa consolidando su impacto internacional tras confirmarse que recibirá el Premio a la Excelencia Artística Internacional en los American Music Awards 2026.

La distinción, considerada una de las más importantes dentro de la industria musical, volverá a entregarse después de más de 15 años y convertirá a Karol G en la primera cantante de habla hispana en obtener este reconocimiento.

La noticia fue anunciada oficialmente por CBS y Dick Clark Productions, productores de la ceremonia que celebrará su edición número 52 el próximo 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Además del homenaje, la intérprete colombiana también formará parte de las presentaciones musicales de la noche, en un espectáculo que reunirá a figuras destacadas de la escena internacional.

El galardón reconoce a artistas cuya trayectoria musical y capacidad de influencia cultural han trascendido fronteras, conectando con millones de personas alrededor del mundo. Entre los nombres que anteriormente recibieron esta distinción figuran Whitney Houston, Michael Jackson, Beyoncé, Aerosmith, Bee Gees y Led Zeppelin, una lista reservada históricamente para figuras consideradas referentes globales de la música.

La organización de los premios destacó el alcance artístico y cultural de la colombiana, señalando que su carrera ha redefinido el concepto de artista global dentro de la música latina. El reconocimiento llega en uno de los momentos más sólidos para Karol G, quien durante 2026 ha protagonizado varios hitos históricos dentro de la industria del entretenimiento.

Uno de los momentos más destacados de su año ocurrió en abril, cuando se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo. Su participación marcó un precedente para la representación latina en escenarios internacionales y reforzó el crecimiento global de la música urbana en español.

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A esto se suma el éxito de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, considerada una de las más exitosas del año. El tour logró vender más de dos millones de entradas en apenas cuatro días, ampliando posteriormente su calendario hasta alcanzar 63 conciertos en estadios de distintos países. Las cifras consolidaron a la artista como una de las cantantes más convocantes de la actualidad.

El impacto comercial y artístico de Karol G también ha estado impulsado por el lanzamiento de su álbum “Tropicoqueta”, proyecto con el que obtuvo tres nominaciones en los American Music Awards 2026, incluida la categoría de mejor álbum latino. Además, la colombiana mantiene cifras históricas en plataformas digitales, acumulando más de 128 mil millones de reproducciones a lo largo de su carrera.

Otro de los logros que fortaleció su presencia internacional fue el éxito de “Mañana Será Bonito”, disco que se convirtió en el primer álbum completamente en español de una artista femenina en debutar en el número uno del Billboard 200, una marca que consolidó el alcance comercial de la música latina en mercados globales.

La ceremonia de los American Music Awards será presentada por Queen Latifah y contará con actuaciones de artistas como Maluma, Keith Urban, Twenty One Pilots, Teddy Swims y Hootie & the Blowfish. Mientras tanto, Taylor Swift lidera las nominaciones de esta edición con ocho menciones.

Con este nuevo reconocimiento internacional, Karol G fortalece su posición como una de las artistas latinas más influyentes del momento y una de las figuras colombianas con mayor impacto global dentro de la industria musical contemporánea.