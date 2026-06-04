Béisbol U23| Panamá tiene su calendario para el Campeonato Mundial Nicaragua 2026

El combinado panameño competirá en un certamen que se realizará a finales de este año.

Panamá/La selección de béisbol de Panamá iniciará su camino en el Campeonato Mundial U23 el próximo 6 de noviembre, cuando se enfrente a su similar de Puerto Rico. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. en el Estadio Soberanía de Managua, según el calendario oficial revelado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

El equipo de la pequeña Copa se encuentra ubicado en el Grupo A del torneo, cuya sede principal será la capital nicaragüense. En esta exigente primera fase, los panameños compartirán sector con las novenas de Taiwán, República Checa, Australia, Puerto Rico y el país anfitrión, Nicaragua.

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Calendario de la fase de grupos

Tras el debut ante los boricuas, la novena nacional mantendrá una intensa agenda de partidos en busca de su clasificación:

7 de noviembre: vs. República Checa (10:30 a.m.)

vs. República Checa (10:30 a.m.) 8 de noviembre: vs. Taiwán (2:30 p.m.)

vs. Taiwán (2:30 p.m.) 9 de noviembre: vs. Nicaragua (6:30 p.m.)

vs. Nicaragua (6:30 p.m.) 10 de noviembre: vs. Australia (6:00 p.m.)

Próxima fase: De lograr el pase, Panamá avanzará a la Súper Ronda del torneo, la cual está programada para iniciar el 12 de noviembre.

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El torneo

El U-23 Baseball World Cup es el campeonato mundial de béisbol internacional para selecciones nacionales menores de 23 años, organizado por la World Baseball Softball Confederation (WBSC).

Surge como evolución del antiguo 21U Baseball World Cup (iniciado en 2014).

Es un torneo bienal (cada dos años).

(cada dos años). Participan selecciones nacionales con peloteros de hasta 23 años.

Suele tener 12 equipos compitiendo en fases de grupo y rondas finales.

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2024 U-23 Baseball World Cup

Campeón: Japón (defendió el título).

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Japón venció 5-0 a Puerto Rico en la final. Participación: El torneo se jugó con 12 selecciones clasificadas desde distintos continentes.

El torneo se jugó con 12 selecciones clasificadas desde distintos continentes. Dato histórico: China logró su mejor resultado al finalizar cuarto.

Próximo Mundial: 2026 en Nicaragua

Sede: Nicaragua fue confirmada como anfitriona del Mundial U23 2026 .

Nicaragua fue confirmada como anfitriona del Mundial U23 . Fechas previstas: del 6 al 15 de noviembre de 2026 .

del . Este evento reunirá a las mejores selecciones del mundo menores de 23 años.

Información de Fedebeis