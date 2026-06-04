El certamen llevó a cabo su jornada de playoffs de la que salieron los cuatro semifinalistas.

Panamá/Una jornada de 'playoffs' de ensueño se vivió este jueves en el torneo Probeis Kids, donde no solo quedaron definidos los cruces semifinales, sino que se escribió una página dorada en la corta historia del certamen gracias a una joya de pitcheo indescifrable.

La gran figura del día fue el infantil Kendrick Salinas, quien guio a los Federales de Chiriquí a una aplastante victoria por abultamiento de carreras de 10-0 sobre las Harpías de Darién. Lo extraordinario de la hazaña es que Salinas firmó su segundo juego sin permitir imparables ni carreras (No-Hitter) en lo que va del torneo.

"Gracias a Dios pude sacar este juego y el pasado también. Gracias a mi equipo por ayudarme y hacer las jugadas", declaró un emocionado Salinas tras sellar su obra de arte en la lomita.

En su salida anterior, realizada el martes 2 de junio, Salinas se combinó con Allan Rodríguez para dejar sin hits ni carreras a The Best Academy y así encaminar a los Federales al triunfo, por 10 a 0.

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Así se jugarán las semifinales

Con este resultado, la mesa quedó servida para los duelos de vida o muerte que se disputarán este viernes en dos sedes distintas, buscando los boletos a la gran final:

Águilas Metropolitanas vs. Vikingos

Hora: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Sede: Complejo Deportivo MVP Sport City

Federales de Chiriquí vs. Leña Roja de Coclé

Hora: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Sede: Centro de Alto Rendimiento Mariano Rivera (Academia de La Chorrera)

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Un duelo de titanes en La Chorrera

El choque entre los invictos Federales y la Leña Roja de Coclé se perfila como una final adelantada. En el equipo coclesano están conscientes del reto, pero asumen el compromiso con la máxima exigencia.

"Vamos a ir con todo, con nuestros pitchers más duros", advirtió Cristian Cedeño, pelotero de la Leña Roja. "Los Federales van invictos, son un equipo muy fuerte. Hay que darlo todo contra ellos, porque nadie espera lo que puede pasar en ese partido, así que a darle duro".

El equipo que logre coronarse campeón de este certamen tendrá el honor de representar a Panamá en la prestigiosa Serie del Caribe Kids, la cual se celebrará del 10 al 16 de agosto en México.

Resultados de los playoffs