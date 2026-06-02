El certamen sigue su curso en una cuarta jornada marcada por el trabajo conjunto de Kendrick Salinas y Allan Rodríguez

Panamá/Los Federales de Chiriquí propinaron una contundente paliza de 10 carreras por 0 a Best Academy, en un partido que pasó a la historia de la cuarta jornada de la Probeis Kids 2026.

La gran hazaña del encuentro la firmaron los lanzadores Kendrick Salinas y Allan Rodríguez, quienes se combinaron en la lomita para lanzar un juego sin imparables ni carreras (no-hitter), fulminando el compromiso en apenas cuatro episodios por la vía del abultamiento de carreras.

"Primero le doy gracias a Dios por la victoria... Estamos muy contentos, bateamos y gracias a Dios obtuvimos la victoria", señaló un emocionado Rodríguez al finalizar el encuentro.

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Pelea en la cima y boleto internacional

Con este resultado, el torneo de béisbol infantil —que reúne a 16 novenas— empieza a definir a sus favoritos. Tras cuatro fechas disputadas, los Federales de Chiriquí y las Águilas Metropolitanas se consolidan como los únicos equipos que marchan invictos en la competencia.

El equipo que se corone campeón de esta edición obtendrá el honor de representar a Panamá en la prestigiosa Serie del Caribe Kids, programada para celebrarse en agosto de este año.

Resultados del martes 2 de junio