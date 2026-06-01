Probeis Kids 2026 resultados| Tres equipos siguen invictos luego de la jornada del lunes 1 de junio
Continúa la lucha por el título y la representación de Panamá en la Serie del Caribe Kids.
Panamá/Tres equipos han tomado la delantera con marca perfecta en el inicio del torneo infantil Probeis Kids, que reúne a peloteros de las categorías de 11 y 12 años.
Hasta el momento, las Águilas Metropolitanas, los Federales de Chiriquí y los Vikingos comandan la tabla de posiciones con un impecable registro de 3 victorias y 0 derrotas.
Te puede interesar: Probeis Kids 2026| Calendario y más detalles del nuevo torneo de béisbol infantil en Panamá
El campeonato cuenta con la participación de 16 novenas de todo el país y se está disputando de manera simultánea en dos escenarios clave:
- Ciudad de Panamá: Complejo Deportivo MVP.
- La Chorrera: Academia Mariano Rivera.
El premio mayor: El equipo que se corone campeón —reforzado con los mejores talentos del resto de las novenas participantes— tendrá el honor de representar a Panamá en la III Serie del Caribe Kids.
El torneo internacional está programado para realizarse del 10 al 16 de agosto y, hasta este momento, tiene a México como sede.
Te puede interesar: Panamá vs República Dominicana | La selección canalera ya está en nuestro país luego de jugar con Brasil
Te puede interesar: Mundial 2026| Ciudad de México anuncia suspensión de clases para el día inaugural
Resultados del lunes 1 de junio
- Bucaneros 0-6 Águilas Metropolitanas
- RBI 7-2 Los Lobos de Cerro Viento
- Cardenales Los Andes #2 0-15 Federales de Chiriquí
- Detroit del Norte 07 Los Fénix de Curundú
- Los Potros 10-13 Vikingos
- Emperadores 3-8 Águilas Mañanitas
- Linces de Río Hato 3-11 Leña Roja Coclé
- Arpías Darién 1-2 Best Academy