Continúa la lucha por el título y la representación de Panamá en la Serie del Caribe Kids.

Panamá/Tres equipos han tomado la delantera con marca perfecta en el inicio del torneo infantil Probeis Kids, que reúne a peloteros de las categorías de 11 y 12 años.

Hasta el momento, las Águilas Metropolitanas, los Federales de Chiriquí y los Vikingos comandan la tabla de posiciones con un impecable registro de 3 victorias y 0 derrotas.

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El campeonato cuenta con la participación de 16 novenas de todo el país y se está disputando de manera simultánea en dos escenarios clave:

Ciudad de Panamá: Complejo Deportivo MVP.

Complejo Deportivo MVP. La Chorrera: Academia Mariano Rivera.

El premio mayor: El equipo que se corone campeón —reforzado con los mejores talentos del resto de las novenas participantes— tendrá el honor de representar a Panamá en la III Serie del Caribe Kids.

El torneo internacional está programado para realizarse del 10 al 16 de agosto y, hasta este momento, tiene a México como sede.

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Resultados del lunes 1 de junio