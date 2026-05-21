Probeis Kids 2026| Se activará torneo de béisbol para niños en Panamá

El certamen servirá para determinar a la representación panameña a la Serie del Caribe Kids de este año.

Panamá/La emoción del béisbol infantil se tomará las instalaciones de MVP Sport City con la celebración del torneo Probeis Kids 2026, que se disputará del 30 de mayo al 6 de junio y reunirá a 16 equipos en busca del título.

El torneo contará con la participación de novenas divididas en dos grupos, que prometen talentos, compañerismo y emociones.

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De acuerdo con el formato, los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde se enfrentarán de manera cruzada. Los ganadores de esos encuentros disputarán la gran final para definir al nuevo campeón del Probeis Kids.

El torneo busca seguir impulsando el desarrollo del béisbol en los niños y buscar a esa selección que representará a Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026.

Será una verdadera fiesta deportiva en MVP Sport City, donde los pequeños lucharán episodio tras episodio por demostrar sus habilidades y ser el campeón.

Equipos

Águilas Metropolitanas Federales De Chiriquí Nacionales Kids Vikingos Dragons MVP Leña Roja De Coclé Bucaneros De Coclé Linces De Rio Hato Harpías De Darién Potros De Pacora Emperadores De Panamá Norte Cardenales De Los Andes #2 Fénix De Curundú Detroit Del Norte Lobos De Cerro Viento Best Academy

Información de Probeis