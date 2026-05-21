Probeis Kids 2026| Se activará torneo de béisbol para niños en Panamá

El certamen servirá para determinar a la representación panameña a la Serie del Caribe Kids de este año.

Los detalles del torneo Probeis Kids 2026 se dieron en una conferencia de prensa / Probeis

Panamá/La emoción del béisbol infantil se tomará las instalaciones de MVP Sport City con la celebración del torneo Probeis Kids 2026, que se disputará del 30 de mayo al 6 de junio y reunirá a 16 equipos en busca del título.

El torneo contará con la participación de novenas divididas en dos grupos, que prometen talentos, compañerismo y emociones.

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De acuerdo con el formato, los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde se enfrentarán de manera cruzada. Los ganadores de esos encuentros disputarán la gran final para definir al nuevo campeón del Probeis Kids.

El torneo busca seguir impulsando el desarrollo del béisbol en los niños y buscar a esa selección que representará a Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026.

Será una verdadera fiesta deportiva en MVP Sport City, donde los pequeños lucharán episodio tras episodio por demostrar sus habilidades y ser el campeón.

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Equipos

  1. Águilas Metropolitanas
  2. Federales De Chiriquí
  3. Nacionales Kids
  4. Vikingos
  5. Dragons MVP
  6. Leña Roja De Coclé
  7. Bucaneros De Coclé
  8. Linces De Rio Hato
  9. Harpías De Darién
  10. Potros De Pacora
  11. Emperadores De Panamá Norte
  12. Cardenales De Los Andes #2
  13. Fénix De Curundú
  14. Detroit Del Norte
  15. Lobos De Cerro Viento
  16. Best Academy

Información de Probeis

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