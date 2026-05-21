Academia BaGoSo suscribe acuerdo con firma de asesoría integral Advisors

El convenio refuerza la labor formativa que la academia lleva adelante con niños y jóvenes que dan sus primeros pasos en el fútbol.

Panamá/Advisors, firma de asesoría integral de estrategia y comunicación, y la Academia BaGoSo, firmaron un convenio de cooperación mediante el cual Advisors se incorpora como patrocinador de la academia y brindará apoyo directo a tres niños de sus categorías formativas, reafirmando su convicción de que el deporte es una herramienta de transformación, desarrollo y generación de oportunidades.

El acuerdo parte de una visión compartida sobre el valor del deporte en la formación integral de niños y jóvenes. Más allá del entrenamiento en cancha, ambas organizaciones reconocen en el fútbol una plataforma para fortalecer la disciplina, la constancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo y la construcción de metas desde edades tempranas.

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A través de este convenio, Advisors respalda el trabajo que desarrolla la Academia BaGoSo en la formación de nuevos talentos y, de manera complementaria, acompañará directamente a tres de sus jugadores, contribuyendo a que puedan continuar su proceso dentro de un entorno que promueve tanto el crecimiento deportivo como el personal.

“En Advisors creemos firmemente en el deporte como una herramienta de transformación social. Este convenio con la Academia BaGoSo nos permite aportar de manera concreta a un proyecto que forma a niños y jóvenes no solo en lo deportivo, sino también en valores fundamentales para su desarrollo personal. Nos entusiasma poder sumarnos como patrocinadores de la academia y, además, acompañar directamente a tres niños en una etapa importante de su formación”, señaló Michael Caballero, CEO de Advisors.

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Por su parte, Gabriel "Gavilán" Gómez, uno de los fundadores de la Academia BaGoSo, destacó que este tipo de alianzas fortalecen el trabajo que se realiza día a día con los jugadores y abren nuevas posibilidades para seguir impulsando su desarrollo dentro y fuera de la cancha.

La Academia BaGoSo ha consolidado un modelo de formación que combina preparación técnica, acompañamiento y valores esenciales para el crecimiento integral de sus jugadores, contribuyendo al fortalecimiento del deporte formativo en Panamá.

Con esta acción, Advisors reafirma su compromiso con iniciativas que generan impacto positivo en la sociedad y que promueven el desarrollo del talento joven a través de oportunidades concretas.

Nota de prensa