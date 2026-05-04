Federación Panameña de Fútbol se pronuncia ante nuevas sospechas de amaño de partidos

Sintoniza el partido Alianza FC vs CAI, en los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la LPF, el martes 5 de mayo a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El tema de posible amaño de partidos ha vuelto a la palestra ante nuevas sospechas de ese tipo de prácticas dentro de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Esta situación llevó a la FPF (Federación Panameña de Fútbol) ha pronunciarse mediante un comunicado difundido este lunes en sus redes sociales.

"La Federación Panameña de Fútbol reitera, de manera categórica, su política de cero tolerancia frente al amaño de partidos, una práctica que atenta directamente contra la integridad, la credibilidad y los valores fundamentales de nuestro deporte", plasmó el entre federativo en la nota.

La FPF recalcó que los amaños de partidos se han enfrentado a través de su Oficina de Integridad y su Comisión Disciplinaria. Además que cuenta con protocolos "aprobados por FIFA" para este tipo de situaciones.

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"Prueba de ello fue su participación activa en la 'Operación Garra', donde se trabajó de manera conjunta con el Ministerio Público para combatir las prácticas ilícitas de amaños. En aquel entonces, fue la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, con el apoyo de la FPF, la que llevó a cabo dicha operación que finalizó con personas juzgadas y condenadas por amaño de partidos", agregó.

La federación indicó que actuará con firmeza y colaborará con las autoridades en caso de "encontrarse nuevos responsables" de esa práctica.

"La FPF cuenta con protocolos claros, sólidos e idóneos, aprobados por FIFA, para actuar ante cualquier posible caso de manipulación de partidos y apuestas ilegales. Estos mecanismos están activos, tanto por investigaciones de oficio como por denuncias", señaló.

El comunicado resalta, en sus últimas líneas, la disposición de la Federación Panameña de Fútbol de abrir sus canales de comunicación para recibir las denuncias que se den por esa práctica y hace un llamado a "los actores del fútbol nacional" a trabajar en conjunto para que prevalezca el juego limpio y transparente.

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Situaciones recientes

El pasado 13 de abril, el técnico del Alianza FC, Jair Palacios, pidió públicamente que se investigara al jugador de su equipo, Ricardo Mitre, quien cometió una infracción en el partido que el conjunto verdolaga disputó ese día ante Plaza Amador.

Mitre cometió una mano en el área, al minuto 72, la que derivó en un penal favorable al Plaza Amador que fue convertido en gol. Esto ocurrió cuando el Alianza ganaba por 1 a 0, pero el juego terminó con un empate a un tanto por equipo.

Lo manifestado por Palacios provocó que la LPF activara su protocolo de integridad, de manera preventiva.

El domingo 3 de mayo, la LPF anunció la apertura de una investigación de oficio tras una situación ocurrida el día anterior durante el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito.

Al minuto 90 de ese encuentro, el portero del Sporting José Calderón cometió un autogol que representó el tanto de la victoria para el Alianza. Dicho suceso fue catalogado por la LPF como una acción que "podría comprometer la integridad de la competencia".