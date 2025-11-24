LPF se pronuncia sobre nueva sanción de FIFA a presidente de Federación Panameña de Fútbol

Panamá/La situación de Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, motivó a la LPF (Liga Panameña de Fútbol) a emitir este lunes un comunicado sobre ese tema.

Esa organización expresó que considera a Arias como una persona que ha trabajado por el desarrollo del balompié nacional.

"La Liga Panameña de Fútbol (LPF) y sus miembros, reconoce y valora la trayectoria del señor Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, cuyo liderazgo y aporte han sido fundamentales para el desarrollo del fútbol nacional, tanto en selecciones como en el fortalecimiento de nuestros clubes", se resalta en la nota.

Te puede interesar: FIFA aplica nueva suspensión a Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol

La LPF indicó que respeta las decisiones que tomen organizaciones nacionales e internacionales. Además reafirma su compromiso de seguir trabajando por el progreso del fútbol en Panamá.

"La LPF reafirma su respeto absoluto a la institucionalidad del fútbol y a las decisiones emitidas por los organismos rectores y fiscalizadores a nivel nacional, regional e internacional", se manifiesta en el comunicado. "Como liga, mantenemos nuestro compromiso con la transparencia, el buen gobierno y el crecimiento continuo de nuestro fútbol, trabajando siempre en línea con los principios que rigen a la familia del fútbol mundial", puntualizó.

Manuel Arias fue suspendido por seis meses y multado con 20 mil francos suizos, por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA al incumplir el artículo 21 del Código de Ética de esa organización.

La sanción

La FIFA señaló, en un comunicado emitido por su sitio web, que esa sanción se aplicó debido a que Arias no cumplió con la decisión tomada por su comisión disciplinaria, la que fue difundida el 17 de enero de este año, en la que se inhabilitó por seis meses y se le multó por 10 mil francos suizos debido a unos comentarios que hizo contra la capitana de la Selección Femenina de Panamá, Marta Cox, de los que se disculpó posteriormente.

"Se inhabilita a Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses y se le impone una multa de 20 000 CHF (francos suizos) por infringir el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA tras no cumplir con la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA el 15 de noviembre de 2024", se precisó en el comunicado.

La comisión basa esa decisión en lo contenido en el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA. El punto F de ese artículo, denominado Incumplimiento de Decisiones, plasma lo siguiente: "en lo tocante a las personas físicas, tras el vencimiento del plazo de gracia último y definitivo y en caso de que persista el impago o de incumplimiento total o parcial de una decisión dentro del periodo establecido, se les prohibirá ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo determinado, y se les podrán imponer adicionalmente otras medidas disciplinarias".

La decisión se tomó en las dos sesiones que la Comisión Disciplinaria realizó los días lunes 17 y martes 18 de noviembre.