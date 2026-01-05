Miles de clientes verán ajustes en su factura eléctrica a partir del 1 de enero, según autoridades

Según explicó Jorge Billingslea, director nacional de Electricidad de la ASEP, la actualización tarifaria es un proceso semestral y regulado, mediante el cual se reconocen los costos reales del servicio eléctrico, que se dividen en generación (66%), distribución (30%) y transmisión (4%).

Energía eléctrica.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir del 1 de enero, un grupo de clientes de dos empresas distribuidoras de energía eléctrica en Panamá comenzó a notar ajustes en su factura mensual, como resultado del nuevo pliego tarifario aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

