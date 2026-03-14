Sandra Fest será en Panamá Oeste con Eddy Herrera entre los artistas invitados

El Sandra Fest es el espectáculo con el que la intérprete festeja cada año su cumpleaños, rodeada de fanáticos, colegas y amigos del mundo artístico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante panameña de música típica Sandra Sandoval anunció que el Sandra Fest, el evento con el que celebrará su cumpleaños número 56, se realizará finalmente en Panamá Oeste, específicamente en Westland Mall, el próximo 11 de abril.

La artista informó a través de su cuenta de Instagram que inicialmente se evaluaba realizar el espectáculo en el Figali Convention Center, pero el lugar fue descartado luego de que le comunicaran que por el momento no se están realizando eventos en ese recinto.

Sandoval había pedido días antes la opinión de sus seguidores para escoger entre el Figali o una locación en Panamá Oeste. Incluso, durante el cierre de su gira La Noche de Despecho, consultó al público presente sobre la posibilidad de realizar allí la celebr

Finalmente, la cantante confirmó que el evento se trasladará a Westland Mall, donde espera reunir a sus seguidores en una gran fiesta musical.

El Sandra Fest es el espectáculo con el que la intérprete festeja cada año su cumpleaños, rodeada de fanáticos, colegas y amigos del mundo artístico.

La cantante cumple años el 10 de abril próximo.

El anuncio inicial del evento también se realizó en redes sociales con una imagen promocional elaborada con inteligencia artificial y efectos en 3D por el artista JAlejandro, en la que la cantante aparece luciendo un vestido diseñado por el diseñador panameño Cristian Aizpu.

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Sandoval adelantó que el espectáculo contará con la participación de varios artistas invitados, entre ellos el merenguero dominicano Eddy Herrera.

Con el paso de los años, el Sandra Fest se ha consolidado como una de las celebraciones musicales más esperadas por los seguidores de la música típica panameña, reuniendo a cientos de asistentes y artistas nacionales e internacionales.