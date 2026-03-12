Sandra Sandoval anuncia el 'Sandra Fest Insuperable': ¿Dónde será?

Con el “Sandra Fest Insuperable” , la artista promete nuevamente una celebración por todo lo alto, reafirmando su lugar como una de las figuras más queridas y representativas de la música popular panameña.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante panameña de música típica Sandra Sandoval anunció oficialmente la realización del “Sandra Fest Insuperable”, el evento con el que celebrará su cumpleaños número 56 el próximo 11 de abril.

El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen promocional elaborada con inteligencia artificial y efectos en 3D por el artista JAlejandro, en la que aparece luciendo un vestido diseñado por Cristian Aizpu.

La intérprete cumple años el 10 de abril, por lo que ya se encuentra ultimando los detalles de este evento que, con el paso de los años, se ha convertido en una cita anual muy esperada por sus seguidores.

En días recientes, Sandoval comentó en sus redes sociales que estaba evaluando dos posibles escenarios para la celebración: el Figali Convention Center o alguna locación en Panamá Oeste.

Incluso, durante el cierre de su gira La Noche de Despecho, la artista consultó al público si preferían que el Sandra Fest se realizara en el Figali. Sin embargo, también decidió involucrar a sus seguidores en redes sociales para que participen en la decisión final sobre si el evento se llevará a cabo en la capital o en Panamá Oeste.

El Sandra Fest se ha consolidado como una gran fiesta musical donde la cantante celebra su cumpleaños rodeada de fanáticos, colegas y amigos del mundo artístico. En ediciones anteriores, el espectáculo ha reunido a cientos de seguidores y ha contado con la participación de artistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados por los amantes de la música típica.

Puedes leer:

Una figura clave de la música típica panameña

Sandra Sandoval es considerada una de las artistas más influyentes del género típico en Panamá. A lo largo de su carrera ha popularizado numerosos éxitos junto a su hermano, el acordeonista Samy Sandoval, con quien integra la reconocida agrupación Samy y Sandra Sandoval.

La cantante es conocida por su estilo enérgico en tarima, su cercanía con el público y por temas que se han convertido en clásicos de las fiestas y bailes típicos del país. Además de su carrera musical, ha logrado una fuerte conexión con sus seguidores a través de redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, giras y proyectos.

Con el “Sandra Fest Insuperable”, la artista promete nuevamente una celebración por todo lo alto, reafirmando su lugar como una de las figuras más queridas y representativas de la música popular panameña.

También puedes leer: Erika Ender y Sandra Sandoval preparan un 'TipiPop' que promete unir lo mejor de la música panameña