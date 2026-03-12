Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su vida tras el divorcio con Ben Affleck

Las declaraciones han sido interpretadas por muchos como un mensaje indirecto tras su divorcio , aunque la artista se enfocó principalmente en hablar de su crecimiento personal y su bienestar emocional.

La cantante y actriz Jennifer Lopez volvió a acaparar titulares tras hablar abiertamente sobre su vida personal después de su separación del actor.

En un adelanto de una entrevista televisiva emitido el 11 de marzo, la artista aseguró que atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida y que su soltería le ha permitido redescubrirse.

La conversación forma parte de una entrevista para el programa Nightline, cuyo avance fue presentado durante la emisión de Good Morning America. En el diálogo, Lopez reflexionó sobre su divorcio, su crecimiento personal y los nuevos proyectos que marcan esta etapa de su carrera.

A sus 56 años, la artista aseguró sentirse más tranquila y segura de sí misma luego del final de su matrimonio con Ben Affleck en 2024. En la entrevista, la intérprete describió este momento como una etapa de plenitud personal.

“Estoy en mi era feliz”, afirmó con entusiasmo. Lopez explicó que el cambio emocional que vive actualmente es algo que nunca había experimentado con tanta claridad. “Creo que, por primera vez en mi vida, siento que soy libre. Y se siente realmente bien”.

Las declaraciones han sido interpretadas por muchos como un mensaje indirecto tras su divorcio, aunque la artista se enfocó principalmente en hablar de su crecimiento personal y su bienestar emocional.

Durante la conversación, Jennifer Lopez también reflexionó sobre cómo gran parte de su vida adulta estuvo marcada por relaciones amorosas.

La cantante señaló que, desde muy joven, casi siempre había tenido una pareja. “Realmente no sabía cómo se sentía esto desde que tenía 20 años”, comentó.

La estrella también explicó que esa dinámica había influido en muchas decisiones de su vida. “Siempre he tenido novios. Siempre había alguien en mi vida y muchas cosas estaban fuera de mi control”.

Ahora, asegura que está aprendiendo a priorizarse y a confiar más en su propio criterio. “He llegado al punto en el que realmente confío en mí y me aprecio un poco más, en lugar de ser tan dura conmigo misma y tratar siempre de demostrar algo”.

Tras el fin de su matrimonio con Affleck, Jennifer Lopez decidió tomar distancia del trabajo para centrarse en su bienestar emocional.

Durante la entrevista reveló que optó por detener su ritmo profesional durante un tiempo para procesar lo ocurrido.

“Tuve que detener todo y me tomé un año libre”, explicó. La cantante añadió que durante ese periodo canceló compromisos laborales importantes para dedicar tiempo a reflexionar.

“Cancelé giras y simplemente decidí estar en casa y enfrentar lo que había sucedido sin huir a través del trabajo, de otra persona o de cualquier otra cosa; simplemente estar”.

Según Lopez, este proceso fue clave para recuperar el equilibrio y comenzar una nueva etapa personal.

Una de las preguntas inevitables durante la entrevista fue si la artista está saliendo con alguien tras su divorcio. Su respuesta fue clara y acompañada de humor.

“¡No! No lo estoy haciendo”, respondió entre risas. La cantante dejó claro que, por ahora, no tiene interés en iniciar una nueva relación sentimental.

“¡Dios no lo quiera, no quiero arruinar nada!”, agregó. Aunque no está enfocada en el romance, Lopez asegura sentirse rodeada de amor gracias a su familia y a su carrera.

La artista también habló de su rol como madre de sus hijos gemelos, Max y Emme, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony.

“Soy madre de jóvenes que se gradúan este año y van a la universidad”, comentó con orgullo.

Además de su vida familiar, Lopez continúa activa en el mundo del entretenimiento. Actualmente protagoniza su espectáculo Up All Night, una residencia musical en Las Vegas que se presenta en The Colosseum at Caesars Palace.

Para este show, la artista decidió reinventar su propuesta musical.

“Quería tener una orquesta en el escenario, algo que nunca había hecho. Todas las canciones han sido reimaginadas de esa manera”.

Las declaraciones de Jennifer Lopez muestran a una artista que atraviesa una etapa de transformación personal, enfocada en su bienestar, su familia y su evolución profesional.

Tras décadas de carrera en la música, el cine y los negocios, la estrella afirma sentirse más segura de sí misma y preparada para vivir su vida bajo sus propias reglas.

Con nuevos proyectos y una perspectiva renovada, J.Lo deja claro que su historia sigue evolucionando, esta vez desde un lugar de independencia y autoconocimiento.