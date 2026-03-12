Elton John | Cómo está la salud del artista en 2026: su esposo revela nuevos detalles

El estado de salud del legendario músico británico ha vuelto a captar la atención del público luego de que David Furnish , ofreciera una actualización sobre la situación del artista.

A pesar de los múltiples problemas médicos que ha enfrentado en los últimos años, el intérprete continúa activo, optimista y enfocado en su familia, según explicó Furnish en una reciente entrevista.

Las declaraciones fueron publicadas por Variety, donde el productor cinematográfico compartió cómo el icónico cantante está afrontando esta etapa de su vida tras retirarse de las giras.

Según Furnish, el artista de 77 años se encuentra estable y continúa luchando contra las dificultades físicas que han marcado sus últimos años.

“Está genial. Está luchando. Se mantiene ocupado y avanzando”, aseguró.

El esposo del músico explicó que la decisión de alejarse de los escenarios no responde a una falta de pasión por la música, sino a la prioridad que ahora tiene su vida familiar.

“Está feliz de estar en casa con nuestros hijos. Por eso no está haciendo giras. Realmente amamos ser padres y estar juntos; lo es todo para nosotros”.

Estas palabras reflejan la nueva etapa personal de Elton John, centrada en su hogar y en compartir tiempo con su familia tras décadas de intensa actividad artística.

El intérprete de Rocket Man ha sido transparente respecto a los problemas médicos que ha enfrentado a lo largo de su vida. Durante el estreno del documental Elton John: Never Too Late en el New York Film Festival, el cantante habló abiertamente sobre las múltiples cirugías y tratamientos que ha atravesado.

En ese evento, citado por People, el artista hizo una reflexión con su característico humor y sinceridad. “Para ser sincero, no queda mucho de mí”, expresó.

Elton John enumeró algunas de las intervenciones médicas que ha tenido que enfrentar a lo largo de los años.

“No tengo amígdalas, adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. Me faltan la cadera derecha y ambas rodillas. Lo único que me queda es mi cadera izquierda”.

A pesar de las complicaciones, el músico dejó claro que sigue agradecido por poder continuar con su vida.

“Pero sigo aquí. No puedo agradecerles lo suficiente”.

Uno de los problemas más delicados que el cantante ha enfrentado recientemente está relacionado con su visión. En una entrevista con el programa Good Morning America, el artista reveló que sufrió una infección ocular que afectó gravemente su vista.

“Perdí la vista de un ojo por una infección en el sur de Francia”, confesó.

El cantante explicó que el problema ocurrió meses antes de la entrevista y que la recuperación no ha sido sencilla.

“Han pasado cuatro meses y mi ojo izquierdo tampoco es el mejor. No puedo ver ni leer nada”.

Estas declaraciones encendieron la preocupación de sus seguidores, ya que la visión es un aspecto clave para un músico que continúa trabajando en proyectos creativos.

Los problemas físicos de Elton John no comenzaron recientemente. En 2021, el artista sufrió una caída que provocó fuertes dolores en la cadera y dificultades para caminar.

El incidente lo obligó a posponer varias fechas de su gira de despedida, la famosa Farewell Yellow Brick Road Tour.

En ese momento, el músico explicó en redes sociales que su recuperación estaba siendo más compleja de lo esperado.

“Pese a la fisioterapia y el tratamiento especializado, el dolor ha empeorado y dificulta mi movilidad”.

El cantante aseguró entonces que estaba siguiendo un programa intensivo de rehabilitación para poder recuperarse completamente.

A pesar de las dificultades físicas, Elton John continúa siendo una figura icónica de la música mundial. Con una carrera que supera cinco décadas, el artista ha vendido millones de discos y ha dejado un legado imborrable en la cultura popular.

Además, el cantante forma parte del exclusivo grupo de artistas que han ganado los cuatro premios más importantes del entretenimiento, conocido como EGOT.

Hoy, lejos de los escenarios internacionales, el músico parece concentrado en su bienestar, su familia y nuevos proyectos creativos.

Las palabras de su esposo ofrecen un mensaje tranquilizador para sus seguidores: aunque enfrenta desafíos médicos, Elton John sigue adelante con determinación y optimismo, demostrando que incluso las leyendas también aprenden a reinventar su vida lejos del foco constante de los escenarios.