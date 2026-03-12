Fan cae del escenario en concierto de Machine Gun Kelly y su reacción emociona al público

Un momento que pudo terminar en tragedia se convirtió en una escena memorable durante un concierto del rapero estadounidense en Londres .

En medio de su espectáculo, una fanática sufrió una caída inesperada desde el escenario, lo que obligó al artista a detener el show y reaccionar de inmediato para ayudarla.

El incidente ocurrió durante una presentación en el reconocido recinto The O2 Arena, uno de los estadios más importantes de la capital británica, donde el cantante ofrecía un concierto como parte de su gira Lost Americana Tour.

El gesto del músico tras el accidente rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó miles de comentarios entre los asistentes y seguidores del artista.

El espectáculo se desarrollaba con normalidad cuando Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, invitó a varias seguidoras a subir al escenario mientras interpretaba uno de sus temas más conocidos, Bloody Valentine.

Las fans acompañaban al cantante bailando y levantando las manos al ritmo de la música mientras caminaban detrás de él por la plataforma.

Sin embargo, en cuestión de segundos ocurrió lo inesperado: una de las jóvenes no se percató de un espacio entre dos secciones del escenario y cayó dentro del hueco.

La escena fue captada por varios asistentes que grababan el concierto con sus teléfonos, y el video se difundió rápidamente en internet.

Al ver el accidente, el artista interrumpió su interpretación y reaccionó visiblemente sorprendido. “¡Oh, mi dios!”, exclamó al notar la caída de la fan. De inmediato se acercó al borde del hueco para verificar su estado y ayudarla a levantarse. “Espero que estés bien”, le dijo mientras intentaba sacarla del espacio junto con otras personas que estaban sobre el escenario.

La joven logró amortiguar el golpe apoyando las manos, lo que evitó que sufriera una lesión grave. Tras unos segundos de tensión, finalmente pudo reincorporarse.

Antes de continuar con el espectáculo, el cantante volvió a preguntarle: “¿Estás bien?” Cuando la fan respondió afirmativamente con un gesto, el artista retomó la energía del concierto. “¡Vamos, carajo!”, gritó mientras el público reaccionaba con aplausos y entusiasmo.

El momento emotivo no terminó ahí. Una vez finalizada la canción, el cantante volvió a acercarse a la fanática que había sufrido la caída.

Según se puede escuchar en los videos compartidos en redes sociales, la joven aparentemente intentó disculparse por lo ocurrido.

La respuesta del artista sorprendió a todos los presentes.

“¿Perdón? Es la cosa más cool que pudiste haber hecho. Esta es la primera vez que agoto el O2 y es la primera vez que alguien se cae en el escenario”.

Te puede interesar: Adamari López vuelve a enamorarse de Panamá: su homenaje a la cultura que cautivó a sus fans

Te puede interesar: Erika Ender y Sandra Sandoval preparan un 'TipiPop' que promete unir lo mejor de la música panameña

Tras esas palabras, el músico la abrazó frente a miles de asistentes que celebraron el gesto con aplausos.

El rapero decidió además convertir el momento en un recuerdo especial para la seguidora. Después del abrazo, la invitó a caminar con él hacia una zona del escenario. “Ven conmigo”, le dijo mientras la tomaba del brazo.

Al llegar cerca de un parlante, el artista recogió una gorra que estaba en el suelo y decidió regalársela.

“Uso esta gorra todos los malditos días. Mi amigo Damn Icky me la hizo, y es muy especial para mí. Pero a la mierda, es tuya”, expresó a través del micrófono.

El gesto provocó una ovación del público, mientras la fanática se mostraba visiblemente emocionada.

El concierto continuó con normalidad después del incidente, pero el momento ya se había convertido en uno de los más comentados de la gira.

Lo que comenzó como un susto en pleno espectáculo terminó transformándose en un recuerdo emotivo para la fan y el público presente.

La actitud de Machine Gun Kelly, quien también ha participado en diversas producciones cinematográficas y ha estado en el centro de la atención mediática por su relación con la actriz Megan Fox, fue ampliamente elogiada por los asistentes.

El artista, que continúa consolidando su carrera en la música y el entretenimiento, demostró que la conexión con sus seguidores va más allá del escenario.

Así, un incidente que pudo haber arruinado el concierto terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos y virales de su gira internacional.