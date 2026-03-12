La inflación en Brasil se moderó en febrero gracias a la baja en el precio de la gasolina

El mercado proyecta que este año la inflación llegará a 3,91% en diciembre, según el último boletín Focus publicado por el Banco Central el lunes.

Brasil registró en febrero una inflación interanual de 3,8%, abajo del mes anterior, en parte gracias a una baja del precio de la gasolina antes de la guerra en Oriente Medio, informó este jueves la autoridad estadística.

La mayor economía latinoamericana mantuvo en febrero el aumento de precios dentro de la meta de entre 1,5% y 4,5% definido por el Banco Central.

El indicador estuvo cerca de superar la banda de tolerancia oficial en enero, cuando llegó al 4,44%.

En febrero, "cabe resaltar la variación de -0,47 % en los combustibles, con caídas en la gasolina (-0,61 %) y en el gas vehicular (-3,10 %)", valoró el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en un comunicado.

La inflación interanual no se ubicaba por debajo del 4% desde mayo de 2024, según el IBGE.

El dato de febrero no refleja aún el alza en los precios del petróleo por cuenta del conflicto en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán.

La guerra amenaza el suministro mundial de petróleo al haber paralizado el tráfico en el estrecho de Ormuz, un punto de paso estratégico de crudo y gas.

La educación (5,21%) y el transporte (0,74%) fueron los sectores que más se encarecieron en febrero.

La inflación mensual fue de 0,70%, arriba del 0,33% de enero.

El mercado proyecta que este año la inflación llegará a 3,91% en diciembre, según el último boletín Focus publicado por el Banco Central el lunes.

La inflación es un asunto sensible para el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que ha expresado su intención de buscar la reelección en los comicios de octubre.