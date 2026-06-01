Un ultraderechista pone en aprietos a la izquierda para el balotaje en Colombia

La jornada electoral también representó un revés para la derecha tradicional vinculada al expresidente Á lvaro Uribe. La candidata de ese sector, la senadora Paloma Valencia, terminó en tercer lugar con menos del 7% de los sufragios.

Abelardo de la Espriella, un político de ultraderecha que ha capitalizado el rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro, llega con ventaja al balotaje presidencial del próximo 21 de junio en Colombia.

El abogado de 47 años se impuso por un estrecho margen en la primera vuelta celebrada el domingo, superando al senador izquierdista Iván Cepeda, quien lideró las encuestas durante gran parte de la campaña.

Conocido como "El Tigre", por sus extravagantes apariciones públicas y su discurso de mano dura, De la Espriella nunca había ocupado un cargo de elección popular. Aun así, logró obtener más del 43% de los casi 24 millones de votos emitidos.

Con ese respaldo electoral, el candidato busca convertirse en el referente de quienes desean sacar a la izquierda del poder, luego de que Petro se convirtiera en 2022 en el primer presidente de izquierda de la historia reciente de Colombia.

Su campaña se desarrolla en medio de un contexto marcado por el recrudecimiento del conflicto armado, con atentados, ataques con drones y cientos de víctimas.

Por su parte, Iván Cepeda, quien obtuvo 41% de los votos, propone dar continuidad a las negociaciones de paz impulsadas por el gobierno de Petro con el objetivo de lograr la desmovilización de grupos guerrilleros y organizaciones paramilitares.

La jornada electoral también representó un revés para la derecha tradicional vinculada al expresidente Álvaro Uribe. La candidata de ese sector, la senadora Paloma Valencia, terminó en tercer lugar con menos del 7% de los sufragios.

"Soy un hombre dispuesto a hacerlo todo por la patria, todo por salvar a nuestra nación de la horrible noche", afirmó De la Espriella durante la celebración de los resultados en la ciudad de Barranquilla.

"Somos la manada que habrá de derrotar para siempre al comunismo", agregó el candidato, quien ha expresado admiración por líderes como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei.

Acusaciones y confrontación política

La izquierda recibió los resultados con cautela y denunció presuntas irregularidades en el conteo de votos.

Cepeda, filósofo y defensor de los derechos humanos de 63 años, llamó a sus simpatizantes a "cerrar filas" frente a quien considera un representante del "fascismo mafioso".

El senador aspiraba a ganar en primera vuelta y basó buena parte de su estrategia en las encuestas favorables, por lo que incluso evitó participar en algunos debates electorales.

Ahora enfrenta el desafío de conquistar a los votantes de centro, un sector clave para la segunda vuelta.

Durante la campaña, dirigentes de izquierda calificaron a De la Espriella de "misógino" y "homofóbico", cuestionando algunas de sus declaraciones públicas y sus críticas a adversarios políticos.

Según el politólogo Juan Nicolás Garzón, profesor de la Universidad de La Sabana, el candidato ultraderechista logró conectar con el sentimiento de rechazo hacia Petro.

"Recogió el sentimiento del antipetrismo y del radicalismo de derecha", explicó el académico.

Garzón considera que Cepeda deberá replantear su estrategia y adoptar una postura más confrontativa si quiere reducir la ventaja de su rival.

El discurso de la seguridad

Entre quienes apoyan a De la Espriella destacan su capacidad para movilizar votantes y comunicar mensajes simples y directos.

"No hay alguien que moviera tantas masas", afirmó Anderson Domínguez Chamorro, profesor y simpatizante del candidato.

La propuesta de De la Espriella incluye la construcción de megacárceles para delincuentes, endurecimiento de penas y una política de seguridad inspirada en modelos de mano dura aplicados en otros países de la región.

También promete impulsar el crecimiento económico y elevar los ingresos de los colombianos.

Sin embargo, sus críticos cuestionan el origen de su fortuna y recuerdan que, como abogado, ha representado a personas vinculadas con investigaciones por narcotráfico y corrupción, incluido Alex Saab.

La batalla final

Tras conocerse los resultados, Cepeda destacó los programas sociales impulsados durante la administración de Petro y advirtió sobre el riesgo de que desaparezcan bajo un eventual gobierno de De la Espriella.

"Bajo un eventual mandato del señor De la Espriella esos programas serán pulverizados", aseguró.

El senador es hijo de un dirigente comunista asesinado por agentes estatales y grupos paramilitares, una experiencia que ha marcado buena parte de su trayectoria política.

Mientras tanto, los principales sectores de la derecha tradicional anunciaron su respaldo a De la Espriella con un objetivo común: impedir la llegada de Cepeda a la Presidencia.

Sus detractores suelen calificar al senador de "comunista", una etiqueta que él rechaza.

Cepeda pasó parte de su infancia y juventud en países del antiguo bloque soviético como Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba, donde vivió exiliado junto a su familia.

Para la activista de derechos humanos Conny García, partidaria de Cepeda, De la Espriella representa "una derecha anacrónica y reaccionaria" dentro del panorama político latinoamericano.

Desde Argentina, el presidente Javier Milei celebró el avance electoral del candidato colombiano y expresó su apoyo a través de la red social X.

"Anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista", escribió el mandatario argentino.