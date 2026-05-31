Petro cuestiona resultados preliminares de la elección en Colombia

Sin posibilidad de reelección, Petro termina su mandato con menos desempleo y salarios más altos, pero en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado marcado por atentados.

Bogotá, Colombia/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el domingo los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial en la que su candidato izquierdista quedó en segundo lugar, al contrario de lo que indicaban la mayoría de las encuestas.

El excéntrico abogado derechista Abelardo de la Espriella se impuso por poco (43,7%) sobre el senador oficialista Iván Cepeda (40,9%) y definirán al próximo presidente en un balotaje el 21 de junio.

"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública; como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

"Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras", es decir, los resultados oficiales, añadió.

El llamado "preconteo" en Colombia es el primer recuento de votos hecho por los órganos electorales, y tiene por objetivo informar a la ciudadanía sobre los resultados. Estos se tornan oficiales una vez confirmados mediante el escrutinio, que suele coincidir con el conteo preliminar.

Sin posibilidad de reelección, Petro termina su mandato con menos desempleo y salarios más altos, pero en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado marcado por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un precandidato presidencial.