Reacciones | Michael Amir Murillo: “No se puede bajar la intensidad ante rivales de este nivel”

Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 8:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor de la Selección de Panamá, Michael Amir Murillo, analizó la derrota por 6-2 frente a Brasil en el Estadio Maracaná y destacó que el equipo mostró un buen nivel durante la primera mitad, aunque reconoció que la disminución en la intensidad terminó siendo determinante en el resultado final.

Murillo señaló que el rendimiento exhibido por el conjunto canalero en los primeros 45 minutos demostró que Panamá puede competir ante selecciones de alto nivel, pero advirtió que cualquier desconcentración frente a jugadores de clase mundial suele pagarse muy caro.

“Sorpresa no. Yo creo que en el primer tiempo estuvimos a la altura e hicimos un buen partido. Luego, en el segundo tiempo, dejamos de hacer las cosas que habíamos hecho bien en la primera parte y por ahí nos toca tomar conciencia y aprender que no se puede bajar la intensidad en este tipo de encuentros”, manifestó el lateral panameño.

El jugador insistió en que la clave del partido estuvo en la pérdida de intensidad y presión que había caracterizado el desempeño del equipo durante los primeros minutos del compromiso.

“Como dije, dejamos de hacer las cosas que habíamos hecho bien en el primer tiempo, especialmente el tipo de presión y la intensidad que mostramos. Eso nos terminó costando varios goles en el segundo tiempo”, explicó.

Murillo también reconoció la calidad individual de los futbolistas brasileños, señalando que aprovecharon cada espacio que encontró la verdeamarelha para marcar diferencias en el marcador.

“Ellos estuvieron mejor que nosotros en el segundo tiempo y son jugadores que marcan mucha diferencia cuando les das los espacios que les dimos”, afirmó.

Las declaraciones del defensor dejan claro que el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen tomará este compromiso como una valiosa experiencia de aprendizaje de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Panamá enfrentará rivales de gran exigencia internacional.

Ahora, la Selección de Panamá pasará la página y concentrará sus esfuerzos en los próximos amistosos ante República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, partidos en los que buscará corregir errores y llegar en las mejores condiciones posibles a su debut mundialista.