Brasil vs Panamá | Edgar Yoel Bárcenas: “Estos partidos nos muestran dónde está Panamá”

Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 8:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El capitán de la Selección de Panamá, Edgar Yoel Bárcenas, analizó la derrota por 6-2 ante Brasil en el Estadio Maracaná y destacó que este tipo de compromisos forman parte del proceso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el encuentro, el experimentado futbolista reconoció que el resultado deja importantes lecciones para el grupo dirigido por Thomas Christiansen, especialmente al enfrentar a jugadores de talla mundial en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol.

“Hemos hecho lo que hemos trabajado durante la semana. Estos partidos son los que nos dan el rumbo. Lo que haya pasado ahora es aprendizaje para nosotros. Sé que la gente se cansa de escuchar eso, pero al final así es”, expresó Bárcenas al referirse a las conclusiones que deja el compromiso ante la selección brasileña.

El jugador también señaló que el cuerpo técnico analizará detalladamente el partido para identificar los aspectos positivos y corregir los errores que quedaron expuestos durante la segunda mitad.

“Ahora veremos el video, analizaremos lo que hicimos bien. El primer tiempo nos ilusionó a todos, incluso a nosotros mismos. En el segundo tiempo tendremos que corregir lo que debemos mejorar”, comentó.

A pesar del marcador final, Bárcenas considera que Panamá estuvo a la altura del desafío durante varios pasajes del encuentro y destacó el desempeño mostrado antes del descanso.

“Siento que estuvimos a la altura del partido. Incluso tuvimos la posesión de la pelota en el primer tiempo y daba la sensación de que podíamos ponernos por delante en el marcador. Si analizas los goles de ellos, la mayoría llegaron por pérdidas nuestras cuando intentábamos desarrollar nuestro juego”, explicó.

El capitán canalero subrayó que este tipo de amistosos permiten medir el verdadero nivel competitivo de la selección frente a rivales de máxima exigencia, algo fundamental a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

“Para eso son estos partidos, para saber dónde está Panamá. En la eliminatoria quizás no teníamos la oportunidad de enfrentar rivales de este nivel. Brasil cuenta con jugadores de clase mundial y ahora sabemos mejor lo que vamos a enfrentar de aquí en adelante”, concluyó.

La Selección de Panamá continuará su preparación mundialista con los amistosos ante República Dominicana y Bosnia y Herzegovina, encuentros en los que buscará afinar detalles antes de su debut en la máxima cita del fútbol internacional.