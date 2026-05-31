Brasil vs Panamá reacciones| Jugadores de la 'Sele' hablan en zona mixta después del partido amistoso

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Brasil vs Panamá reacciones| Jugadores de la 'Sele' hablan en zona mixta después del partido amistoso / TVMAX
TVMAX
31 de mayo 2026 - 20:00

Brasil/José Córdoba, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez y Andrés Andrade dieron declaraciones, en la zona mixta del Estadio Maracaná, sobre lo ocurrido en el partido amistoso entre las selecciones panameña y brasileña.

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